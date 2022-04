Las crisis de los Smith quedarán al descubierto

A raíz de la escena que Will Smith protagonizó en la pasada ceremonia de los Oscar, cuando golpeó a Chris Rock, su vida y la de su familia han estado en el centro de atención. Primero con la sanción que podría recibir por parte de la Academia, además de las disculpas que ofreció públicamente, y más recientemente las nuevas consecuencias. Aunado a ello, August Alsina, quien fuera amante de Jada Pinkett-Smith, podría publicar un libro en el que revelaría los detalles de su relación de varios meses.

Jada y Will protagonizaron en 2020 uno de los capítulos de Red Table Talk, en donde la pareja confesó que en 2015 se habían dado un tiempo para saber hacia dónde iba su relación. Pero en ese periodo Jada tuvo un romance con Augusto, de 29 años, a quien conoció por medio de su hijo.

El romance duró varios meses, en los que Jada asegura que se acercó más a él, pero terminó volviendo con Will.

Sin embargo, la situación fue más intensa para Alsina, ya que él asegura que sí se enamoró de la mamá de su amigo. Con esa historia que contar, August podría publicar un libro con los detalles de aquellos meses. “August entrará en detalles sobre su tiempo con Jada y también hablará sobre cómo pasó el tiempo viviendo en casas de Will Smith cuando él estaba filmando”, expresó a The Sun un allegado a él.

Aunque fue una relación extramarital de la que Will está enterado, el actor asegura que ese capítulo de sus vidas que quedó en el pasado.

Will Smith, ¿en rehabilitación?

Las últimas semanas no han sido nada fáciles para Will Smith, pues el golpe que le dio a Chris Rock aún tiene consecuencias en su vida profesional. Aunque el recién ganador del Oscar a Mejor Actor ha ofrecido disculpas, podría ingresar a una clínica de rehabilitación para manejar de mejor forma las situaciones por las que atraviesa.

“Will está muy afectado. Recibirá ayuda para lidiar con el estrés”, agregó una fuente al sitio de noticias. Por si no fuera suficiente, Will perdió un contrato con Netflix, acuerdos en los que trabajaban para producir Fast and Loose, la cual ya quedó suspendida.