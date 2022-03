Ofrecen 15 millones de dólares a Will Smith por boxear con Chris Rock

“Quiero disculparme públicamente contigo, Chris. Estuve fuera de mi línea y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no representan el hombre que quiero llegar a ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y amabilidad”.

“También me quiero disculpar con La Academia, los productores del show, todos los asistentes y con aquellos que lo estaban viendo alrededor del mundo. Me quiero disculpar con la familia Williams y con la familia de King Richard. Me arrepiento profundamente de que mi conducta manchado lo que ha sido un viaje increíble para todos nosotros”. Will Smith concluyó así su mensaje: “Soy un trabajo en proceso. Sinceramente, Will”.

La investigación en curso

De acuerdo con los últimos reportes, Chris Rock no presentará cargos en contra de Will Smith por la agresión del domingo pasado, sin embargo, La Academia ya dio a conocer que iniciarán una investigación. A través de un comunicado emitido el pasado lunes, se indicó lo siguiente: “La Academia condena las acciones del Sr. Smith en el programa de anoche. Hemos comenzado oficialmente una revisión formal del incidente y exploraremos más acciones y consecuencias de acuerdo con nuestros estatutos, normas de conducta y la ley de California”.