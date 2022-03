Eduardo Yáñez opina sobre el incidente entre Will Smith y Chris Rock: ‘Hay que respetar para que te respeten’

Más allá del éxito de CODA o del espectacular show de No se habla de Bruno con el elenco de Encanto, el suceso que ha acaparado los titulares ha sido la bofetada que Will Smith propinó Chris Rock, luego de que este hiciera un chiste sobre el look de Jada Pinkett-Smith. Esta situación reavivó la ocasión en la que el actor Eduardo Yáñez le dio una bofetada al reportero Paco Fuentes, en 2017. Las comparaciones y los memes fueron inevitables y al respecto, el actor de telenovelas como Amores verdaderos tiene una opinión.

Will Smith y Chris Rock en los Oscars

En una entrevista exclusiva con HOLA! USA, hablamos con Yáñez sobre el incidente en la 94a. edición de los Oscars. “Uno no sabe que hay en la mente de una persona cuando tú te atreves a hacer chistes de su físico, de su persona, de su familia, de cualquier cosa en la que tú te involucres sin que te den ese derecho o sin que te den permiso”.

Sobre el límite que hay entre las figuras públicas y sus vidas privadas, Yáñez indicó que es una línea muy delgada. “Yo creo que la palabra figura pública ha confundido a muchas personas y a los medios; el que seamos figuras públicas no le da el derecho a nadie a que se nos buleé (acosar o molestar) verbalmente ni físicamente. Yo creo que habría que recapitular un poco y pensar antes de actuar”.

“Sí, somos figuras públicas, sí nos debemos al público, se tiene derecho a comentar sobre nosotros, sobre todo informar. Pero repito, en ningún momento el ser figura pública te hace vulnerable a que las cosas personales tuvieran que dolerte como para lograr una risa o más rating. Yo creo que dar respeto trae respeto y así debe ser”, agregó Yáñez.

En específico, sobre la situación de los Smith en la reciente entrega de los Oscar, dijo: “A Jada Pinkett la bulearon y su esposo no sé que habrá sentido en ese momento; no puedo estar en sus zapatos solo se lo que yo sentí cuando me tocó a mí. Ahora me doy cuenta que es un patrón eso de estar faltándonos al respeto con chistes sobre nuestras personas, nuestros defectos o nuestros problemas y habría que repensar un poco esa manera de acercarse de estas personas, llámese periodista comediante”.

Yáñez se refirió a la condición médica de Jada Pinkett-Smith, quien padece alopecia femenina. “¿Te imaginas a qué nivel de sensibilidad está la actriz y su esposo? Toca al de en frente tener esa medida, ¿no que son muy educados? Hay que respetar para que te respeten”.