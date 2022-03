Chris Rock decide no presentar cargos en contra de Will Smith y recibe el apoyo de sus fans

De acuerdo con Solomon, Smith podría ir a prisión. “El asalto está bajp el Código Penal de California en el apartado 240, conocido como ‘asalto simple’, es un delito menor, punible con una multa de hasta $1,000 dólares y/o hasta seis meses en la cárcel del condado”.

“Un evento de esta envergadura tiene una importante presencia policial. No hay una buena razón para que no arresten a alguien que sube al escenario desde la audiencia en los Oscar y comete agresión y asalto”, dijo el experto, refiriéndose a por qué el Departamento de Policía de Los Ángeles no hizo el arresto de inmediato.

¿La Academia tiene derecho a rescindir la victoria de Smith en los Oscars?Solomon tiene una respuesta: “Probablemente no, pero depende”, aclara. “Los Oscar deben tener términos y condiciones para recibir un premio, uno podría imaginar. No creo que estos sean públicos. Hay un historial de personas muy malas a las que se les permite quedarse con múltiples premios después de sus malos actos. Me sorprendería si La Academia incluso intentara hacer algo aquí con Will Smith. Lo que podrían haber hecho quizás, retrasar su premio al Mejor Actor en espera de algún tipo de investigación, pero esto realmente no encaja con lo que hace la Academia”.

