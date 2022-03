Tras su gran noche en los Oscars con ‘CODA’, Eugenio Derbez ya sueña con ganar su propia estatuilla

Para Eugenio Derbez la noche del 27 de marzo del 2022 pasará a la historia como una de las más importantes de su vida. La película CODA: Señales de amor triunfó en la 94ª. edición de los Premios Oscaren la categoría de Mejor Película. Junto con el elenco del filme, Derbez subió al escenario para recoger la estatuilla dorada y celebrar su triunfo, el cual se dio en medio de un clima de total inclusión. Ahora que Derbez conquistó este triunfo, está listo para ir por más y ganarse su propio Oscar. Sí, así como lo lees.

Eugenio Derbez y elenco de ‘CODA’ en el escenario de la 94a. edición de los Oscars

En entrevista con el diario mexicano, El Universal, el actor de 60 años reveló cuáles son sus planes a futuro, con los que espera algún día conquistar una estatuilla dorada. “Ahora voy por el mío”, aseguró Derbez. “Tengo ganas de volver a dirigir porque la última película que dirigí es No se aceptan devoluciones y siempre que actuó en una película me quedo con ganas de dar más y creo que la única manera de poder hacer las cosas como me gustan es dirigirlo yo mismo, entonces ese es mi próximo paso: dirigir aquí en EU”, reveló al periódico.

Eugenio Derbez, Sian Heder, Marlee Matlin, Troy Kotsur, Emilia Jones, Daniel Durant y Amy Forsyth, ganadores de Mejor Película por ‘CODA’

CODA: Señales de amor cuenta la historia de la familia Rossi, una familia de sordomudos, cuya única integrante sin esa discapacidad, Ruby, cuenta con una voz prodigiosa. La adolescente capta la atención del profesor Bernardo Villalobos (Eugenio Derbez), quien la ayudará a lograr sus sueños, pero el camino no será nada fácil.

El elenco, dirigio por Sian Heder, no esperaba ganar, pues de acuerdo con las estadísticas, no eran ni de cerca los favoritos. “Fue una sorpresa porque hace dos semanas no éramos los favoritos, El poder del perro (Jane Campion) era la película que se pensaba que iba a ganar y de repente hace dos semanas como que empezó a subir esta pelicula (CODA) y empezamos a tener grandes posibilidades, sin embargo no esperábamos ganar”, contó.