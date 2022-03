Lin Manuel Miranda, ausente en la noche de los Oscars 2022 por contagio de su esposa

La 94a entrega de los Oscars está llena de orgullo latino, pero este año hará falta la presencia de uno de los favoritos: Lin Manuel Miranda. El compositor y actor informó en sus redes sociales que no acudiría a la ceremonia de la 94a premiación de la Academia, ya que su esposa, Vanessa Nadal dio positivo a Covid-19, pero desde su hogar animó a sus colegas en esta emocionante noche.

“Este fin de semana mi esposa dio positivo a COVID-19”, informó él de manera responsable. Para evitar preocupaciones por su salud y la de su familia continuó: “Ella está bien. Los niños y yo dimos negativo. Pero por precaución no iré a los Oscars”, señaló en Twitter.

El cantante y compositor está nominado en la categoría Mejor Canción Original por su tema Dos Oruguitas de la cinta de Disney, Encanto, tema que interpreta Sebastián Yatra y que fue el elegido en español para todas las versiones de la cinta.

Lin Manuel Miranda, pendiente de la entrega

A pesar de no asistir a la ceremonia de esta noche, Miranda demostró su apoyo en las nominaciones que llevan su nombre y el de su equipo. “Estaré animando a mis familias de TickTickBoom y Encanto junto a mi propia familia y junto a todos ustedes”.

Esta es la segunda vez que Lin Manuel Miranda está nominado a los Oscar. En 2017 el tema How Far I’ll Go, de la película Moana, lo llevó a ser considerado para una estatuilla dorada.

