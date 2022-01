Canción de ‘Encanto’ supera a ‘Let it go’ de ‘Frozen’ en las listas de éxitos

La película de Encanto, el más reciente éxito de Disney se ha convertido en la fascinación de chicos y grandes, tanto o más que Frozen, al menos musicalmente hablando. El tema We don’t talk about Bruno (No se habla de Bruno), creado por Lin-Manuel Miranda, se ubica en el top de las listas de popularidad de diversas plataformas Apple Music, iTunes y Spotify. La canción hace referencia al tío ‘desaparecido’ de la familia Madrigal.

©Walt Disney Animation Studios



La película ha causado furor entre chicos y grandes

De acuerdo con sitios especializados en cine, la canción es el primer tema de una cinta de Disney que llega a la cuarta posición en la lista de Billboard Hot 100 en los últimos 26 años. Sí, así como lo leíste… La canción alcanzó un puesto que solo habían logrado canciones como Esta noche es para Amar, de Elton John para la película El Rey León (1994), y Colores en el viento, de Vanessa Williams y perteneciente a Pocahontas (1995).

Según los últimos datos de Billboard, No se habla de Bruno acumula 29 millones de reproducciones y ha vendido más de 8 mil descargas.

Por si fuera poco, No se habla de Bruno ha superado el tema Let it Go de Frozen, que logró llegar a la quinta posición de ese listado en abril de 2014 y que ganó el Oscar a Mejor Canción Original.

El tema de Encanto solo está por detrás de A Whole New World, de Aladdin, que conquistó el primer lugar en marzo de 1993. Además de arrasar en las listas con el tema referente a Bruno Madrigal, el soundtrack de la película Encanto se ha posicionado en el primer lugar del listado Billboard 200.

©Disney



El tema ha desbancado a éxitos de otras películas de Disney como la de Aladdin y Pocahontas

Y la película por sí sola, es un éxito...

En la más reciente entrega de los Golden Globes, Encanto trinufó como Mejor Película Animada. Por si fuera poco, en la taquilla también generó buenos números, a pesar de la pandemia.

La firma especializada Exhibitor Relations dio a conocer que, en los primeros fines de semana de su estreno, Encanto se mantuvo como la número uno en la taquilla de Estados Unidos y Canadá. Cinco días después de su estreno, el filme recaudó más de $40 millones de dólares solo en Estados Unidos y en el extranjero, otros $30 millones.