Ariana DeBose gana un Oscar y hace historia como la primera afrolatina en recibir este reconocimiento

La orgullosa afrolatina también ganó en la categoría de mejor actriz de reparto en los Critics Choice Awards 2022. “Vaya, esto es salvaje. Escribí algunas cosas y, sin embargo, mi teléfono está allí. Eso es desafortunado”, bromeó durante su discurso de aceptación. La actriz de 31 años honró a Rita Moreno, también nominada, por dar vida a Anita en la película original de 1961.

“A mis compañeros nominados: todos ustedes son tan apestosamente gloriosos, y los quiero mucho. Me inspiran, y especialmente a una compañera nominada, la gran Rita Moreno”, dijo DeBose. “En serio, hiciste espacio para que prosperara a tu lado: no estoy frente a ti, no estoy detrás de ti, estoy a tu lado. Y ese es el regalo más grande que podrías haberme dado”.

Su victoria en los Premios de la Academia se produce después de llevarse a casa los Premios SAG 2022, el Premio Critics Choice y los Premios BAFTA 2022 por la misma actuación en la misma categoría.

Si quieres ver a DeBose en acción, puedes ver la versión aclamada por la crítica del musical en Disney+. La película, que debutó en el servicio de transmisión de Disney el 2 de marzo, también está disponible para transmitir en HBO Max.

La galardonada película protagonizada por Ansel Elgort (Tony), Rachel Zegler (María), Ariana DeBose (Anita), David Alvarez (Bernardo), Mike Faist (Riff) y Rita Moreno se estrenó en los cines en diciembre de 2021.

