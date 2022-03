¿Qué hizo enojar a Will Smith en los Oscars 2022?

Will Smith y Chris Rock dejaron a todos confundidos durante la ceremonia de la 94a entrega de los Oscars. Y es que, en una de las intervenciones del presentador, hizo un chiste sobre Jada-Pinkett Smith que al principio parecía haber hecho gracia al actor. Sin embargo, Will se levantó de su asiento para dirigirse al escenario y abofetear a Chris, e inmediatamente después gritarle lleno de ira desde su asiento que dejara en paz a su esposa. Un momento lleno de confusión.

Chris Rock bromeó sobre cómo Jada podría hacer la secuela en G.I. Jane por su look calvo. Sin embargo, el comentario no fue bien recibido por ella, pues en ocasiones anteriores habló sobre su problema de alopecia. Al ver la reacción de su esposa, Will se dirigió al escenario para propiciar un golpe a Chris. Después exclamó: “¡Quita el nombre de mi esposa de tu boca!”, con la voz alzada, una expresión seria y groserías de por medio.

El silencio se hizo presente, marcando lo tenso de la situación. La gente en casa y los invitados al evento estaban confundidos sin saber si lo que acababa de pasar era parte del show o una reacción real de Smith.

La disculpa de Will Smith

Tras recibir el Oscar por Mejor Actor Protagónico por la cinta King Richard -sobre la vida de la familia de las tenistas Serena y Venus Williams-, Will aprovechó el momento de su discurso para explicar lo que había sucedido: “Richard Williams fue un gran defensor de su familia. En estos momentos de mi vida estoy abrumado por lo que Dios me pide que haga en este mundo. Al hacer esta cinta pude proteger a una de las más fuertes y delicadas personas que he conocido”.

Sin poder contener el llanto y con su reciente acción en la mente, continuó: “Me han llamado en la vida para amar a las personas y las proteja, y que sea un río para ellas. Debes sonreír como si todo estuviera bien, pero Richard Williams me dijo que en el momento más alto es cuando debes tener cuidado porque es cuando viene el diablo. Quiero ser un mensajero de amor, agradecer a Venus y Serena y a toda la familia Williams por confiar en mi con su historia. Quiero ser un embajador de amor, de cuidado”.

Al final, y luego de entender que su acción podría tener una consecuencia en el futuro, agregó: “Quiero pedir una disculpa a la Academia, a todos los nominados de mi categoría. Es un momento hermoso y no lloro por ganar un premio. Se trata de poder darle luz a las personas... En la vida me veo como el papá loco, como le decían a Richard Williams, pero el amor te hace hacer cosas locas... Espero que la Academia me vuelva a invitar”.