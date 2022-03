‘No Se Habla de Bruno’, llega a los Oscars con una espectacular presentación

La canción #1 en Estados Unidos hizo historia en la 94a. entrega de los Premios de la Academia con una espectacular presentación y un giro inesperado. No se habla de Bruno, de la película Encanto, puso el toque Latinx a la noche de los Oscars con un remix que romperá récords.

Rhenzy Feliz, Stephanie Beatriz, Adassa, Mauro Castillo, Carolina Gaitán y Diane Guerrero dieron la bienvenida sobre el escenario a la rapera Megan Thee Stallion y los cantantes Becky G y Luis Fonsi.

La canción ocupó el #1 del Top 50 de Spotify en Estados Unidos, el #17 en el Top Global; el #1 en el listado Global Viral y #1 en el los listados virales de Estados Unidos.

Lin-Manuel Miranda escribió ocho canciones originales para la película animada, incluyendo The Family Madrigal – interpretado por Stephanie Beatriz, Olga Merediz, y el elenco. cast. Waiting on a Miracle – en voz de Stephanie Beatriz. Surface Pressure – interpretada por Jessica Darrow.

What Else Can I Do? – interpretada por Diane Guerrero y Stephanie Beatriz. All of You – en voz de Stephanie Beatriz, Olga Merediz, John Leguizamo, Adassa y Maluma. Colombia, Mi Encanto – interpretada por Carlos Vives y Dos Oruguitas – con la voz de Sebastián Yatra.

