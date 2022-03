Alopecia femenina: Esta es la enfermedad que padece Jada Pinkett-Smith

Durante las últimas horas, lo más comentado de la 94a. edición de los Oscars ha sido —desafortunadamente—la bofetada que Will Smith le propinó a Chris Rock, luego de que este hiciera un comentario sobre el look de Jada Pinkett- Smith. Al inicio hubo mucha confusión, pues no se sabía qué había causado la molestia del actor de King Richard, pero ahora se sabe que su reacción fue más allá de un simple chiste, pues la madre de sus hijos padece una condición médica por la cual tiene la cabeza rapada. En 2018, Jada confesó que padecía alopecia femenina, que es la pérdida de pelo.

©GettyImages



Will Smith y Jada Pinkett Smith en los Oscars

Rock apareció en el deslumbrante escenario de los Oscars, en el Dolby Theatre y empezó a hacer un sketch de bromas. Empezó con Penélope Cruz y Javier Bardem y todo era risas. Luego siguió con Will y Jada, que estaban sentados en primera fila. “Jada, no puedo esperar a GI Jane 2”, dijo el comediante, refiriéndose a la película GI Jane XDE 1997, en la que apareció Demi Moore con la cabeza rapada.

©GettyImages



Will Smith abofeteó a Chris Rock, luego de que este hiciera un comentario sobre el aspecto de su esposa

Hubo carcajadas al inicio, incluso el propio Will se rió, pero la cara de Jada lo decía todo; el ‘chiste’ en televisión nacional y transmitido en más de 200 países y territorios no le había agradado en absoluto. Tras la broma, Will Smith se dirigió a Rock y le dio una bofetada. Visiblemente molesto, regresó a su lugar y desde ahí le gritó que no volviera a hablar de su esposa.

¿Qué es la alopecia femenina?

De acuerdo con la Mayo Clinic, la pérdida del cabello (alopecia) puede afectar solo al cuero cabelludo o a todo el cuerpo, y puede ser temporal o permanente. Puede ser el resultado de la herencia, cambios hormonales, afecciones médicas o una parte normal del envejecimiento. Cualquiera puede perder el pelo de la cabeza; es más común en los hombres, pero también se da en las mujeres, como en el caso de Jada.

La organización médica indica que las personas solemos perder de 50 a 100 hebras de cabello al día. Normalmente, esto no se nota porque crece cabello nuevo al mismo tiempo. La pérdida del cabello ocurre cuando el nuevo cabello no reemplaza al que se ha caído. Hay varios factores que pueden estar relacionados a la calvicie como: antecedentes familiares (herencia), cambios hormonales y afecciones médicas, infecciones del cuero cabelludo, medicamentos, radioterapia, estrés o tratamientos estéticos.

‘Dios, me estoy quedando calva’

Fue en 2018, cuando Jada se animó por primera vez a hablar ante las cámaras sobre la condición que padecía. Fue en su porgrama Red Table Talk donde contó cómo fue que empezó a perder el pelo. “No es fácil de afrontar”, decía en ese entonces. “Estoy luchando contra problemas de pérdida de pelo. Un día estaba en la ducha y, de repente, encontré que tenía puñados de pelo en mis manos”, recuerda. “Pensé… ‘Dios, me estoy quedando calva’”.