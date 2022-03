El otro momento incómodo en los Oscars entre Amy Schumer y Kirsten Dunst

La bofetada de Will Smith a Chris Rock no fue el único incidente desafortunado en la 94a. entrega de los Oscars. La comediante Amy Schumer ha sido duramente criticada luego de gastarle una broma a la actriz Kirsten Dunst, nominada en la categoría de Mejor Actriz de Reparto por The Power of the Dog. Por muchos espectadores y usuarios de las redes sociales, esta ‘broma’ ha sido descrita como pesada y de mal gusto.

Pareja de Oscar: Jesse Plemons y Kirsten Dunst estaban nominados en las categorías de Mejor Actor de Reparto por la misma película

Amy Schumer, quien presentó los Oscars al lado de otras celebridades, empezó a explicar la función de los llamados ‘ocupa asientos’, que son esas personas cuya función es la de tomar los sitios de los famosos cuando alguno de ellos se levanta al baño o como dijo Schumer, “a llorar por no haber ganado un Oscar”. Gracias a esta curiosa tarea, difícilmente se ven sillas vacías en las tomas hechas por las cámaras.

Schumer estaba explicando esto, cuando llegó hasta donde estaba Dunst con su esposo, el actor Jesse Plemons, quien también quedó nominado como Mejor Actor de Reparto por The Power of the Dog.

Amy Schumer levantó de su asiento a Kirsten Dunst; según la comediante todo estaba en el guión

Schumer se acercó a la actriz y la levantó de su asiento, mientras decía: “¿Ven? Aquí hay una ocupadora de asientos, cariño, ¿no quieres ir al baño?”. La actriz de 39 años se hizo a un lado y dejó que Schumer siguiera hablando. En eso, Plemons le comentó a Amy que si tenía idea de que acaba de levantar de la mesa a su esposa, a lo que la comediante respondió. “¿Estás casado con una ocupadora de asientos?, ¡qué raro!”.

El incidente no pasó desapercibido en las redes, y los usurios aseguraorn que había sido un chiste subido de tono y hasta irrespetuoso para la carrera de Dunst, quiene tiene más de 20 años de trayectoria. Algunos usuarios mostraron su molestia en las redes sociales: