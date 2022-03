Mamá de Will Smith rompe el silencio sobre el golpe a Chris Rock: ‘Nunca lo había visto hacer eso’

La reacción de Will Smith ante el poco sensible chiste de Chris Rock en los Oscars 2022 dejó a todos sorprendidos y con mucho qué decir. Es el momento más comentado de la 94a ceremonia de entrega de los premios de la Academia, uno que Caroline Bright, mamá del actor, presenció junto a su familia en su hogar en Filadelfia. La mujer confesó estar igual de sorprendida que el público, tanto que no reconoció a su propio hijo al ver una actitud atípica en él.

“Es una persona muy equilibrada y sociable. Es la primera vez que lo veo salir disparado. La primera vez en su vida”, aseguró la mujer de 85 años en una entrevista con 6ABC. “Nunca lo había visto hacer eso”, aseguró extrañada por verlo tan violento.

Caroline y su familia se habían reunido para ver en TV la ceremonia, esperando con mucha ilusión que Will se llevara el Oscar a Mejor Actor Principal por su papel en King Richard. Como todos, quedaron confundidos cuando se dirigió al escenario luego de que Chris Rock bromeara con la apariencia de Jada-Pinkett Smith.

Aunque fue un momento confuso que por segundos parecía planeado para el show, la familia de Will celebró en grande su triunfo y estuvo atenta a las palabras del actor al recibir la estatuilla dorada. Caroline, por supuesto, se siente feliz por él. “Estoy orgullosa de que él sea él”, dijo contenta por este logro.

“Sé cómo trabaja, lo duro que trabaja... He estado esperando y esperando y esperando... Cuando escuché su nombre, yo solo dije: ¡sí!”, contó sobre el momento en el que su hijo fue nombrado ganador.

Las disculpas de Will Smith

Tras recibir el premio, Will se disculpó públicamente con la Academia y sus compañeros nominados en la misma categoría. Entre lágrimas y risa, expreso que esperaba que lo volvieran a invitar a la ceremonia. Horas más tarde, en sus redes sociales ofreció una disculpa a Chris Rock: “La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento la noche de ayer en los premios de la Academia fue inaceptable e imperdonable. Las bromas a mi persona son parte de mi trabajo, pero las bromas sobre la condición médica de Jada fueron para mí algo duro de procesar y reaccioné emocionalmente”.