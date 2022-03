Chris Rock rompe el silencio sobre el golpe de Will Smith: ‘Aún estoy procesando lo que sucedió’

Luego del confuso momento que protagonizó junto a Will Smith, Chris Rock reapareció el público en un show en vivo, en el que se refirió al sorpresivo golpe que recibió del actor. Aunque intentó no hablar del asunto en su presentación de stand up en Boston, Massachusetts, entre bromas y seriedad, tocó el tema para quienes esperaban sus primeras declaraciones.

“¿Cómo estuvo su fin de semana?”, preguntó a los presentes, quienes no contuvieron la risa. “No tengo mucho que decir sobre eso”, expresó refiriéndose al tema de Smith. Después agregó: “Había escrito un espectáculo completo antes de este fin de semana. Todavía estoy procesando lo que sucedió, así que en algún momento hablaré sobre ello”, continuó.

“Será algo serio. Será divertido, pero ahora mismo voy a contar algunos chistes”, explicó para su audiencia. Chris concluyó su acto con una ovación de pie, entre los aplausos del público que escuchó su rutina durante 75 minutos.

La respuesta de La Academia

Pocas horas antes del show de Rock, La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas emitió un comunicado sobre el “evento traumático y profundamente impactante” que ha dado la vuelta al mundo desde el domingo por la noche. En él, reveló que le habían pedido a Will que se retirara de la ceremonia, pero se rehusó. Minutos después fue nombrado ganador de la categoría Mejor Actor Principal por su papel en King Richard, y procedió a dar un largo discurso en el que se disculpó con los miembros de La Academia, y mencionó que esperaba volver a ser invitado a la gran ceremonia.

Sin embargo, la Junta de Gobernadores parece haber tomado el lado de Chris Rock: “Al Sr. Rock le pedimos disculpas por lo que experimentó en nuestro escenario y le agradecemos su resiliencia en ese momento. También nos disculpamos con nuestros nominados, invitados y espectadores por lo que ocurrió durante lo que debería haber sido un evento de celebración”, expresaron. “Las acciones del Sr. Smith en la 94.ª entrega de los Oscar fueron un evento traumático y profundamente impactante para presenciar en persona y por televisión”, agregaron sobre su reacción al momento de la agresión que se transmitió en TV.

