Chris Rock ignoraba la condición de Jada Pinkett-Smith al momento de hacer su broma en los Oscars

El incidente entre Will Smith y Chris Rock sigue dando de qué hablar. A tres días de la entrega de los Premios de la Academia, van surgiendo nuevos detalles sobre el desafortunado momento que protagonizó el ganador del Oscar a Mejor Actor con el comediante. De acuerdo con TMZ, Rock no sabía que Jada Pinkett-Smith tenía alopecia cuando hizo el chiste sobre su apariencia en los Oscars, el pasado domingo. “Él no tiene ni un solo hueso de malicia en su cuerpo”, dijo una fuente al citado medio el pasado lunes.

Este fue el mometo en el que Will le dio la bofetada a Rock

Will Smith le dio una bofetada a Rock, luego de que este se mofara del look de su esposa. Sobre el escenario de la 94ª. entrega de los premios, Rock dijo: “Jada, te amo. G.1. Jane 2, no puedo esperar a verla”, expresó el comediante, haciendo referencia a la cabeza rapada de Jada comparándola con la película G.I. Jane, en la que Demi Moore se afeita la cabeza por completo.

Will Smith y Jada Pinkett-Smith en la alfombra de los Oscars

En un inicio, Will Smith se rio, al igual que el resto de los asistentes en la gala, pero después de ver la reacción de molestia de su esposa, fue que reaccionó. La estrella de King Richard se levantó de su asiento, se dirigió al escenario y le plantó una bofetada a Rock, que por varios segundos causó confusión entre la audiencia y los asistentes. Tras regresar a su asiento, Will le gritó: “¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu *** boca!”.

Rock trató de conservar la calma y siguió con su sketch, diciendo: “Esa fue la mejor noche en la historia de la televisión” y prometió que no volvería a hablar acerca de Jada Pinkett-Smith.

Tras este suceso, TMZ indica que Rock se dirigió a su camerino y después de estar unos minutos ahí, abandonó el edificio. El sitio señala que, hasta el momento Will no ha hablado con Rock. El único acercamiento público que ha hecho fue hace un par de días, cuando ofreció sus disculpas a Rock, así como a los organizadores de los premios y al público.