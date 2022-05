Michelle Renaud y Osvaldo Benavides comparten su primera fotografía juntos en redes

Tras meses de rumores sobre la relación que los une, Michelle Renaud y Osvaldo Benavides compartieron su primera fotografía juntos en las redes sociales. Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado su relación, pero ha sido con esta imagen con la que han dejado ver lo cercanos que son y lo bien que la pasan juntos. En la imagen, publicada hace unas horas, ambos aparecen junto al músico James Murphy, de LCD Soundsystem.

©@michellerenaud



Michelle Renaud y Osvaldo Benavides con James Murphy

En la fotografía que compartieron junto a Murphy, la estrella de telenovelas publicó: “James Murphy quería su foto con nosotros... después de la noche que nos regalo y cómo nos puso a bailar... se merece TODO!!!Thank you Music God !⚡️🧑🏿‍⚖️ @lcdsoundsystem Gracias,gracias,GRACIAS! Magia✨”.

Benavides también replicó dicha fotografía en su perfil, y con esto ambos han dado el siguiente paso; el de publicar su primera imagen juntos.

©@michellerenaud



Michelle Renaud y Osvaldo Benavides en Chicago

Los actores hicieron un viaje exprés a Chicago, ciudad en la que han disfrutado al máximo y en sus redes sociales han mostrado algunas imágenes, sobre todo Michelle, quien a través de sus stories dio un vistazo de este paseo junto a Benavides, con el que ha sido relacionada últimamente.

Aunque no han confirmado si están juntos, Michelle ha abordado los reportes con astucia, asegurando que no le afecta en absoluto todo lo que se dice sobre su vida personal. “Yo tomo todas las publicaciones con humor, como gajes del oficio y me encanta que la gente cree que sabe, pero no sabe nada y así está perfecto. A mí no me afecta en nada porque yo me dedico a esto. Cada cosa que publican de mí le da promoción a La Herencia, así que gracias”, dijo hace un par de semanas al matutino Hoy (Televisa).

©@michellerenaud



“Muy bueno para ser verdad”, escribió Michelle sobre esta foto desde Chicago

En abril pasado, Esmeralda Pimentel confirmó que había puesto fin a su relación con Benavides, con quien empezó a salir en 2017. La pareja terminó en 2019 y tras un tiempo separados, en marzo de 2021, volvieron a compartir fotografías juntos en las redes. Sin embargo, este año decidieron tomar caminos separados.

En cuanto a Michelle, la actriz puso fin a su relación intermitente con el también actor Danilo Carrera. La pareja comenzó su historia en 2019, pero dos años después terminaron. El año pasado se dejaron ver juntos de nuevo y todo apuntaba a una reconciliaicón, pero en noviembre de 2021, ambos dejaron claro que preferían seguir como amigos. Pese a que quedaron en buenos términos, los actores ya no se siguen en sus perfiles de Instagram.