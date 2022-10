Danilo Carrera sobre comentario hacia Michelle Renaud: ‘Si quieren que saquen de contexto las cosas, no pasa nada’

Al cuestionarle si algún siente algo por ella, agregó: ‘Claro que la quiero, y deseo que sea feliz, es un alma increíble, le va ir muy bien, que siga con esa sonrisa enorme y de mí no va a escuchar nada negativo, pero claro... uno ya está con la cabeza: ‘Ay, ya me dijeron que estaba mal esto, entonces digo lo otro’. Al final del día, si quieren que saquen de contexto las cosas, más publicidad... no pasa nada”, agregó en tono ameno y entre risas.

Pero ese tema ya es un capítulo pasado para él porque ya tiene novia: “Estoy bien, estoy... estoy feliz y con novia”

Finalmente, le preguntamos si se reafirma en la idea de que aún no quiere tener hijos, uno de los motivos por los cuales Danilo y Michelle se habrían separado.

“Son tiempos diferentes, creo que ya no estoy ahí mucho tiempo y soy otra persona. En este momento de mi vida, veo al pasado y digo no, ya ese Danilo ya no existe, ahora está este nuevo Danilo que ha madurado mucho y quiere otras cosas diferentes, que conoce gente diferente. No reafirmo nada de eso porque estoy en otra etapa de mi vida”, puntualizó.