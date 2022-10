Michelle Renaud y Aislinn Derbez coinciden en que el divorcio fue lo mejor que les pudo haber pasado

En una charla de lo más sincera, Aislinn Derbez y Michelle Renaud hablaron cobre su propia experiencia durante el proceso de su divorcio. Durante el podcast La Magia del Caos, de la hija de Eugenio Derbez, ambas coincidieron en que el divorcio había sido lo mejor que les había pasado, luego de llevar una relación matrimonial que, a diferencia de los cuentos de hadas, no las hizo vivir felices para siempre. Experiencias que esperan que puedan ayudar a otras mujeres que vivan una situación similar.

Tan sólo días atrás, Michelle Reanud confirmó en las páginas de nuestra publicación hermana, ¡HOLA! México, que tiene una relación con el también actor, Matías Novoa. La actriz está plena, lista y dispuesta a cumplir su sueño de darle un hermanito a su hijo Marcelo, fruto de su matrimonio con Josué Alvarado, con quien estuvo casada de 2016 a 2018. Fue de esta experiencia como esposa de la que habló con Aislinn.

“Me casé sabiendo con quién, pensando que podía cambiarlo. Nadie cambia a nadie”, reveló Michelle en esta charla de amigas sobre este tema tan difícil que hoy ve con mucha más claridad. “Me casé pensando que el matrimonio y el bebé lo iban a hacer sentar cabeza, lo iba a hacer jugar a la casita conmigo. Y de pronto no estábamos jugando y fue cuando dije: ‘No quiero esto’”

Renaud agregó que ella vivió una relación muy difícil, pero como muchas mujeres, quería luchar por ello en nombre del amor. “Yo la pasaba muy mal y decía: ‘Es que yo lo amo’, porque terminábamos cada semana. Sufría muchísimo. Mi relación se basaba en el dolor, no en el amor, la comunicación o el crecimiento”, agregó de forma reflexiva.

Pero Michelle no estaba dispuesta a seguir luchando por algo que no funcionaba. “Un día dije: ‘Hasta aquí’”, recordó. “Lo decidí, se lo dije a él y su respuesta fue: ‘Sí, mándame a los abogados’”, dijo sobre la respuesta de su entonces esposo. Para sorpresa de la actriz de 34 años, todos imaginaban que eso pasaría. “Cuando le empecé a contar a la gente, como a mi papá, a mis amigas y demás, me decían: ‘Ya sabíamos’. Para todos era evidente y nadie me lo dijo”, detalló.

La experiencia de Aislinn como esposa

En el mismo año que Michelle se casó con su ex, Aislinn Derbez daba el “sí, acepto” a Mauricio Ochmann en una ceremonia celebrada en Tepoztlán, México. Al principio todo era miel sobre hojuelas, pero poco a poco los problemas eran más grandes de lo que podían manejar en el matrimonio en el que tuvieron a su pequeña Kailani.

“Mi relación funcionaba muy bien, era preciosa, en ella aprendimos muchísimo y fue algo inesperado”, contó la hermana de Vadhir, José Eduardo y Aitana. “Empiezas a crecer para lados distintos, a abandonarte a ti mismo por complacer al otro, creo que a los dos nos pasó lo mismo”, confesó.

En marzo de 2020, ambos emitieron un comunicado en las redes sociales para confirmar que se habían separado, pero fue en diciembre de 2019 cuando el actor le pidió de forma oficial el divorcio.