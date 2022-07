Aislinn Derbez confirma su ruptura con Jonathan Kubben: ‘Nunca me había sentido tan plena y feliz soltera’

Tras meses sin compartir fotos o posts con Jonathan Kubben, los fans de Aislinn Derbez se preguntaban si aún seguía en su relación con el creador de contenido, pero al fin se ha revelado que la actriz de películas como A la Mala está soltera. Fue la propia hija de Eugenio Derbez quien reveló que ya no está con Kubben y dio a conocer cómo se siente con su reciente soltería, la cual asegura le ha sentado de maravilla. Esta confirmación se da días después de que José Eduardo Derbez, el hermano menor de Aislinn, revelara que ella ya no estaba con Kubben.

©@aislinnderbez



Aislinn Derbez y Jonathan Kubben dieron a conocer su noviazgo en diciembre de 2021

En una dinámica de preguntas y respuestas, la actriz de 36 años contestó a las preguntas de sus fans, quienes le preguntaron si estaba soltera, a lo que respondió que afirmativamente, y que estaba en una nueva etapa de su vida que la hacía sentir realizada. “Nunca me había sentido tan plena y feliz soltera, antes ponía mi atención solo en la familia y la pareja, y ahora estoy encontrando la comunidad que tanto me hacía falta, reconectando con viejos amigos, conociendo muchos nuevos, abriéndome a planes diferentes que me llenan muchísimo”.

©@aislinnderbez



Aislinn Derbez aseguró en este post que está soltera

Otro de sus seguidores le preguntó sobre cómo se sentía en este momento de su vida, a lo que Aislinn contestó: “Con altos y bajos muy fuertes, a veces miedos, a veces angustias, a veces inseguridades, pero en el fondo fondo así como en esta foto amo mucho mi vida”. ‘Ais’ se refirió a la imagen que presentamos a continuación, en la que se deja ver muy sonriente, disfrutando al máximo.