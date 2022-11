Daniela Álvarez cumplió su sueño de volver a correr: ‘Significa mucho para mí’

La Señorita Colombia 2011 también agradeció el cariño de su mamá y el apoyo de sus primas, quienes también la acompañaron en la carrera. “¡Gracias a Corre Mi Tierra nunca olvidaré que fueron mis primeros 5 kilómetros! Y vamos por más. Gracias papá Dios”, finalizó.

La inspiradora publicación de Daniela, que incluso fue retomada en las redes sociales del evento, recibió un sinfín de mensajes de felicitación y apoyo, y entre todos ellos destacó el comentario de su hermano. “Sin palabras hermanita… ¡orgulloso y feliz! ¡Siempre estaré para ti!”, expresó.

Daniela se convirtió en una inspiración

En octubre del año pasado, Daniela abrió su corazón al hablar del momento en el que, derivado de una isquemia, los médicos decidieron que debían amputarle la pierna. “(Lo que hice fue) negarme y ponerme a llorar, y recuerdo que ese día lloré tres horas en las que sólo decía: ‘Esto es imposible, no me pueden quitar una parte de mí con la que yo nací, con la que corro, con la que bailo… Nadie me lo puede quitar, es mío’”, contaba Lourdes Stephen en el programa Sal y Pimienta (Univision).