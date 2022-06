Daniella Álvarez recuerda el día que cambió su vida: ‘Hoy se cumplen dos años de mi amputación’

Para Daniella Álvarez no hay fecha más significativa en su vida que el 13 de junio. En un día como ese, pero de hace dos años, la modelo se enfrentó a la amputación de parte de su pierna izquierda y la vida le dio un giro de 180°. A lo largo de los últimos dos años, la colombiana —que representó a su país en Miss Universo 2012— se ha convertido en un ejemplo de fortaleza, pues a pesar del escenario, salió adelante y siempre mantuvo una actitud positiva, incluso en los días más difíciles.

©@danielaalvareztv



Daniella Álvarez se ha convertido en toda una inspiración

A través de sus redes sociales, Álvarez compartió un emotivo video en el que mostró imágenes de los primeros días tras la cirugía y como fue adaptándose poco a poco a su nueva vida. La modelo acompañó su video con un mensaje en el que expresó que gracias a su fe y su energía positiva, logró superar este desafío. “¡Entusiasmo! Cuan importante es tenerlo presente en nuestras vidas. Hoy cumplo dos años de mi amputación y estoy segura que ha sido el entusiasmo por vivir, él entusiasmo por ganarle a las dificultades y sonreírle a los problemas lo que me ha sacado adelante”, se lee al inicio de su mensaje.

“Mis doctores me veían sonreír en uno de los momentos más difíciles que puede tener un ser humano: PERDER PARA SIEMPRE UNA PARTE DEL CUERPO, y sinceramente no estaba en shock, sabía lo duro y lo difícil que estaba siendo pero yo HE DECIDIDO sonreír! SONREÍRLE A MI VIDA, sonreírle a la dificultad, sonreírle al dolor, sonreír antes de empezar cada ejercicio de mi fisioterapia, sonreír cuando me he caído, sonreír cuando hay algo que me cuesta o que ya no puedo hacer igual”, agregó.