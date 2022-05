Daniella Álvarez celebra sus 34 años más fuerte y sonriente que nunca

Daniella Álvarez está de fiesta por un cumpleaños más. La ex reina de belleza, que desde hace dos años se convirtió en un ejemplo de lucha, ánimo y perseverancia, celebra su cumpleaños agradeciendo a la vida por las cosas buenas que tiene a pesar de las circunstancias. Y es que, lo que para muchos podría ser motivo de depresión y un freno a los sueños, para ella, al pasar por un problema de salud en el que le amputaron la pierna izquierda, lo convirtió en un gran impulso en su vida y su carrera.

“¡Un año más de vida 😀🙌🏼🎉🎊! Hoy celebro mis 34 años y le doy GRACIAS A DIOS Y A LA VIRGENCITA por permitirlo”, escribió la guapa colombiana en sus redes sociales. Para ella, toda la situación fue una lucha en la que su ánimo y buen humor le permitieron ver más allá: “Sus planes fueron perfectos para mí al darme una segunda oportunidad, porque, aunque la prueba es difícil, aunque a veces cuesta, VIVIR es el regalo más maravilloso que PODEMOS tener”, asegura.

Daniella habla desde su propia experiencia, una que ha compartido con el mundo entero desde que se encontraba hospitalizada y con la esperanza de sanar sin tener que llegar a la amputación. A pesar de ello, se enfoca en lo bueno, en las personas que están con ella y las oportunidades que tiene para brillar.

Orgullosa de sí misma, Daniella no se detiene y sigue mirando hacia el futuro con mucha emoción: “Lo veo y lo entiendo todos los días cuando me levanto rodeada de amor, de incondicionalidad y sonrisas. Hoy en mi cumpleaños lo que más deseo es SALUD, AMOR Y SABIDURÍA, sabiduría para multiplicar mi humildad, mi nobleza, mis principios, mi espíritu y todo aquello que necesito para permanecer anclada a lo que realmente es importante, y así ser mejor para mí misma y para todos aquellos que me necesitan”. Y por los mensajes en este día tan especial, añadió: “Gracias a todos ustedes por darme tanto cariño! Los amo❤️ 😀😀💃💃”.

Una voz de optimismo

A la par de seguir con su carrera, Daniella motiva a sus seguidores a seguir adelante sin importar lo difíciles que parezcan los días. “Hoy quiero decirte que hay muchas cosas que puedan estar siendo difíciles para ti, que te tienen triste, desgastad@, cansad@, pero no es tan grave como parece. Todo tiene una solución, y aquello que como lo mío tal vez no lo tiene, con el tiempo se supera, se acepta y se saca adelante”, expresó junto a un video en el que nos deja ver cómo ella sola se hace cargo de sus cosas.