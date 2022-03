Daniella Álvarez hace importante anuncio sobre su salud: ‘Andaré en silla de ruedas sin caminar’

Daniella Álvarez enfrenta un contratiempo en medio de sus vacaciones por Ecuador, al lado de su novio, el actor Daniel Arenas. La modelo colombiana reveló que no había notado lo lesionado que estaba su pie derecho, hasta que se percató de la sangre en las sábanas de la cama. En sus redes sociales, compartió el estado de su condición y reveló que, por unos días, deberá de andar en silla de ruedas, esperando a que sane la lesión de su pie derecho.

Álvarez, quien representó a su país hace años en Miss Universo, comentó que, como no tiene sensibilidad en el pie derecho, jamás notó la herida, la cual fue ocasionada por caminar por mucho tiempo.

“Cómo les conté me hice una herida en mi único por caminar mucho. Por mi falta de sensibilidad no me di cuenta y ahora debo tener paciencia mientras me vuelve a salir piel (en un pie sin sensibilidad es mucho más lento)”, comentó en un post en sus redes.

©@danielaalvareztv



La modelo compartió una imagen de su lesión

“Por estos días andaré en silla de ruedas sin caminar. Y bueno de esto saco varios aprendizajes, entre ellos la paciencia que debo desarrollar día a día para entender TANTAS COSAS. Es un entrenamiento diario a mi mente para volverla más y más fuerte ante cualquier circunstancia, sobretodo poniéndola en lugar que debe estar : EN LO POSITIVO, en la felicidad, en el amor , en LA VIDA que es solo una y me ha dado esta segunda oportunidad”.

En su publicación, también tuvo unas lindas palabras para Arenas, quien ha estado a su lado a cada paso, apoyándola incansablemente para cumplir sus sueños. “Que fortuna tener a un hombre que me carga sin cansarse y que feliz me lleva a pasear”.