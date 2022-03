Sharon Fonseca recuerda que un golpe de suerte la llevó a conocer a Gianluca Vacchi

La historia de Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca empezó como un mero golpe de suerte. A casi cinco años de aquel día en el que se conocieron, la modelo de origen venezolano recordó cómo fue que por poco casi no se conocen. Y es que Fonseca, confesó que estuvo a punto de no ir al lugar dónde se dio el flechazo. ¿Cómo se conocieron? Resulta que, en febrero de 2018, Vacchi estaba buscando modelo para su video musical Trump it, y Sharon fue una de las chicas que acudió al casting, sin imaginar que ese día cambiaría su vida para siempre y conocería al padre de su hija.

Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca son padres de Blu Jerusalema, de un año y medio

En su perfil de Instagram, Fonseca compartió un video en el que recordó cómo fue el día en que conoció a Vacchi. En el clip se aprecian escenas de ella grabando el video musical al lado del italiano, y de pronto, aparecen videos y fotos de sus momentos en pareja y en familia, al lado de la pequeña Blu Jerusalema. Junto al video, la modelo escribió: “Cuando casi no iba a ir al set de grabación ese día, pero el destino tenía otros planes para nosotros”.

Al emotivo video, Vacchi, de 54 años, escribió: “El destino tenía otros planes para ti y para mí… Todavía recuerdo cómo se detuvo mi corazón cuando te vi la primera vez”. El millonario de origen italiano y la modelo están juntos desde ese día y después de un tiempo viviendo juntos, en mayo de 2020 dieron a conocer que estaban a la espera de su primera hija en común. En octubre de ese año, la pareja recibió a la pequeña Blu Jerusalema, quien actualmente tiene un año y seis meses.

