Daniel Arenas, el galán al rescate de Daniella Álvarez para ayudarla a disfrutar de un paseo en góndola

Daniella Álvarez y su novio, Daniel Arenas, disfrutaron de unas espectaculares vacaciones por Europa. La pareja recorrió varias ciudades y, pese a que la modelo presenta una dificultad para trasladarse, su novio estuvo atento a ella en todo momento. Recordemos que Daniella sufrió la amputación de parte de su pierna izquierda, mientras que su pie derecho presenta una lesión. Los novios anduvieron por los lugares más increíbles, sin embargo, a su llegada a Venecia, Daniella confesó sentirse un poco agobiada, pues dicho lugar no es muy accesible para aquellos que usan una silla de ruedas o en el caso de ella, un scooter.

©@danielaalvareztv



Daniella Álvarez y Daniel Arenas, en Europa

Pese a lo complejo que esto podría resultar, la colombiana y su novio se aventuraron a recorrer la magnífica ciudad de la región del Véneto, la cual está formada por más de 100 islas. Los enamorados no dejaron pasar la oportunidad de subirse a una góndola y hacer un romántico paseo por los canales principales, lo cual es una de las actividades turísticas más atractivas.

Acceder a la pequeña embarcación tampoco fue sencillo, pues Daniella tuvo que recbibir ayuda por parte de su novio y del propio gondolero para abordar. En sus redes sociales, la colombiana compartió un mensaje en el que relató su experiencia, pues considera que Venecia no es una ciudad de fácil acceso. Además de eso, la también empresaria no dejó de agradecer a su pareja por ser su mayor fortaleza y apoyarla en cada obstáculo.

“Wow, montarnos en la góndola no estuvo fácil, Venecia en realidad no fue nada fácil. Para una persona con movilidad reducida y su pareja o familia es mejor pensar dos veces en ir”, se lee en la primera parte del mensaje de la modelo. “Pero ahí estás siempre tú… gracias amor lindo por darme tu mano para levantarme cada mañana, por sostenerme cuando no tengo equilibrio, por pensar en cada detalle para que yo esté siempre segura, por multiplicar tu fuerza y energía, por tus sacrificios, por amarme con lo que tengo y lo que no… te amo! me haces feliz @danarenas ❤️❤️❤️❤️🙏”.

La herramienta que salvó sus vacaciones

El viaje de verano por Europa de la pareja se da luego de que Daniella enfrentara una lesión en su pie drecho, la cual la mantuvo en reposo y sin la posibilidad de forzar dicha extremidad. Aunque tenía el temor de embarcarse en un viaje que requería una gran movilidad y soltura, compartió que, horas antes de su vuelo, consiguió un scooter. Gracias a esta valiosa herramienta, la bella colombiana pudo disfrutar de las ciudades más icónicas de Francia, Italia y Grecia al lado de su novio.