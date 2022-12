Danilo Carrera desata rumores de boda con un misterioso anillo de compromiso

Danilo Carrera dejó a todos sus fans en sorpresa cuando este domingo por la tarde publicó un momento que parecía único y de lo más especial. En su perfil de Instagram, el actor ecuatoriano compartió un video en el que una mujer luce un hermoso anillo de diamantes, colocado exactamente en el dedo anular de la mano izquierda, en donde por tradición se pone la joya con la que un hombre le propone matrimonio a su amada.

Por si fuera poco, Danilo hizo la publicación acompañada de la canción Golden de Harry Styles, además de una declaración en inglés que también podría tratarse de un tema musical: “Va más allá del orgullo, Porque puedo dejarme atrás. Va más allá del ego, porque puedo dejar ir mis ideas”, anotó el actor.

Y continuó: “Nunca había sentido esto antes. No puedo compararlo con el amor, porque contigo me siento más arriba. Pero puedo compararlo con encontrar un tesoro, porque sé lo que haces por tus sueños. Este nuevo sentimiento, no puedo encontrar un significado. No puedo encontrar una palabra. Porque nunca antes lo sentí en mi cuerpo. No puedo encontrar un término, porque esto nunca ha estado en mi cerebro. No puedo encontrar una expresión, porque lo que siento por ti es más que amor y admiración”.

Además, el actor de Quererlo Todo agregó una fecha con la que parecía dar más detalles de cuándo habría sido el supuesto compromiso: 6/30/2022. Sin embargo, no dio ningún detalle de la chica con la que pudo haberse comprometido, aunque muchos señalaron que podría tratarse de la misteriosa mujer con quien podría estar saliendo desde hace unos meses, y de quien aseguró que mantendría su identidad “escondida” para que su relación fuera mucho más personal y quedara lejos de los medios.

¿Danilo Carrera está comprometido?

Tras su publicación, Danilo recibió decenas de felicitaciones y los mejores deseos para esta nueva etapa. Sin embargo, todo parece indicar que el galán de telenovelas no pasará pronto por el altar. Y es que, además de etiquetar a una joyería en su publicación, en el perfil de la tienda hay muchos más videos similares al de Danilo, con la misma modelo y el fondo de la tienda neoyorquina que, para muchos de sus fans, acabaría con la idea de que está comprometido.