Danilo Carrera le desea lo mejor a Michelle Renaud: ‘A su niño lo sigo queriendo mucho’

La apasionada –e intermitente– relación que mantuvieron Michelle Renaud y Danilo Carrera es cosa del pasado. Tras su separación, la actriz encontró el amor en los brazos de Matías Novoa, y ambos han confesado tener planes de formar una familia. Por su parte, el galán ecuatoriano ha sido mucho más reservado sobre su vida sentimental, pues aunque reveló tener una nueva relación, ha preferido no dar detalles. Cuestionado sobre la historia que tuvo con la actriz, ha reconocido que le sigue guardando mucho cariño al pequeño Marcelo, hijo de ella, con quien convivió mucho el tiempo que ellos fueron pareja.

©@danilocarrerah



La apasionada relación de Danilo y Michelle terminó el año pasado

Durante la presentación de su nueva telenovela El amor invencible (TelevisaUnivision), Danilo fue cuestionado sobre el actual noviazgo de Michelle, el cual conoce a grandes rasgos pues hace tiempo dejó de seguirla en redes sociales. “Me encanta que haya conseguido una persona que comparta las mismas metas, le deseo mucho amor a ella y a su familia”, dijo a la revista TVyNovelas.

“Yo no siento nada”, respondió cuando le preguntaron sobre los románticos momentos que a menudo su ex y su novio chileno protagonizan en redes sociales y que son reotmados en los medios. “Me alegra muchísimo que ella esté en ese momento, sólo le puedo desear lo mejor... Yo no soy quien para opinar, ojalá que le vaya increíble”, comentó.

©@danilocarrerah



El actor siempre fue muy cariñoso con el hijo de Michelle

Mientras que el amor que lo unió a la actriz parece exinto, los sentimientos hacia Marcelo, el hijo de ella, siguen vigentes. “A su niño lo sigo queriendo mucho, el amor que tienes por alguien tan puro y tan noble nunca se acaba”, dijo refiriéndose al pequeño de 5 años, fruto del pasado matrimonio de Michelle con Josué Alvarado.

©@michellerenaud



Danilo dijo que Marcelo siempre podrá contar con él

“Ya no existe una convivencia con Marcelo, no tenemos ninguna relación”, señaló el galán ecuatoriano. Sin embargo, Danilo aseguró que el pequeño siempre podrá contar con él. “Lo he dicho siempre, si algún día hay un acercamiento, él va a tener todo mi amor, todo el apoyo de mí, como siempre”, dijo.