Samadhi Zendejas nos revela su emoción por su nuevo proyecto junto a William Levy: ‘Es un angelote’

¿Cuál dirías que fue la negativa que más te ha dolido en tu carrera y que te ha motivado para superarte?

Yo creo que más que un momento, fue una etapa de mi vida, que fueron muchos ‘no’. Fue entre el proceso de no saber qué estereotipo era, porque no entraba en ninguno. No soy la protagonista porque físicamente, no estamos acostumbrados a ver a mi perfil protagonizando en las televisoras, pero tampoco soy la antagonista, pero no me dan la oportunidad de ser un personaje principal.

El descubrir en ese lapso de mi vida hacia dónde voy, el dónde se me podrían abrir las puiertas, fue una etapa muy díficil, no te voy a mentir, tiré la toalla. Decidí estudiar arquitectura en diseño de interiores, me encanta pero no es mi pasión. Yo creo que fue una etapa en la cual de verdad no tenía trabajo, entonces creo que eso fue lo que más me marcó y cuando llega ‘Mariposa de Barrio’ dije ‘wow sí puedo ser protagonista y comunicar a través de mi trabajo’. Fue el proyecto que me regresó a creer en mí y a creer en que tenía chance en esta carrera.