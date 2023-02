En el mes del amor, Ana Patricia Gámez nos revela el secreto de su matrimonio de casi nueve años

¿Cuáles son los detalles que sueles regalar por estas fechas?

Me preparo con semanas de anticiáción para ver cómo sorprender a mi esposo. Otros años lo he sorprendido con una cita que se extiende a todo el fin de semana para tener ese momento de pareja, porque ahora con los hijos es diferente. Nos fugamos el fin de semana a un lugar especial y preparo la cena para él, no con estas manos porque no se me da la cocina, pero lo llevo a algún resturante. Con los hijos me encanta hacer actividades, como preparar bolsitas con stickers, lápices, borradores y es una actividad muy bonita, porque ellos tienen la lista de sus amigos y me van diciendo quienes son sus mejores amigos.