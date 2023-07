El mensaje de Elizabeth Gutiérrez tras la confesión de William Levy: ‘Todos tenemos 3 vidas...’

El pasado fin de semana, William Levy sorprendió a todos al hacer un contundente anuncio sobre su estatus sentimental: se encuentra soltero. Y es que durante semanas habían circulado rumores que lo vinculaban con su compañera Samadhi Zendejas. Con este pronunciamiento, el actor dejó claro además que ya no está en una relación con Elizabeth Gutiérrez, la madre de sus dos hijos. Días después de esta noticia que dio mucho de qué hablar, la actriz ha tomado sus redes sociales para compartir un mensaje que no ha pasado desapercibido.

Hace unos días William reveló estar de nuevo en la soltería

La mañana de este 25 de julio, Elizabeth Gutiérrez tomó sus historias de Instagram para publicar un breve y muy reflexivo mensaje. “Todos tenemos tres vidas... Una pública, una privada y una íntima”, se lee en un fondo negro.

Si bien la actriz de raíces mexicanas no agregó mayores detalles en su publicación, sus palabras dejaron más que clara su postura sobre cómo se percibe a sí misma como figura pública, y de cómo separa esta faceta de su vida personal e incluso sentimental. Tanto ella como William siempre fueron muy reservados a la hora de hablar de los términos de su relación, la cual en más de una ocasión fue blanco de especulaciones.

Elizabeth compartió este reflexivo mensaje

Sin embargo, la pareja siempre hizo a un lado los rumores y se concentró en el bienestar de su familia, específicamente en el de sus amados hijos Christopher y Kailey. De hecho, en el mensaje que William publicó el fin de semana sobre su soltería, reveló por ahora estar “enfocado en mis hijos y mi carrera”.

Las pistas de su ruptura

Hace casi un mes, cuando cobraran fuerza las versiones de cercanía entre William y Samadhi luego de que se difundiera un video de ellos juntos fuera del set, Elizabeth hizo una serie de publicaciones en sus redes sociales que muchos consideraron como una posible reacción a lo sucedido, y como una clara pista del estado de su relación con el actor.

Hace semanas Elizabeth había dejado ver que se encontraba decepcionada

“Mood de junio: No es que ya no me importe. Soy humano. Sin embargo, ya no estoy apegado al deseo de demostrar mi valía. No puedo convencerte de que merezco tu tiempo, respeto y amor. Si no soy suficiente como soy, está bien. Sigamos avanzando y hagamos espacio para aquellos con los que nos alineamos”, decía uno de los mensajes que publicó la actriz en sus historias, una cita atribuida al usuario @VexKing.

“Las acciones hablan más que las palabras, la próxima vez que alguien intente convencerte de que le importas mira lo que hace, no lo que dice”, agregaba otra de las frases que retomó, dejando ver cierto sentimiento de decepción. Poco después, sus seguidores que Elizabeth dejó de seguir al padre de sus hijos en Instagram.