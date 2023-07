Samadhi Zendejas deja al descubierto el apodo que le puso a William Levy

Samadhi Zendejas y William Levy continúan en las grabaciones de la serie Vuelve a mí, la esperada producción de Telemundo. En medio de la realización de la serie, mucho se ha comentado acerca de la química entre los coprotagonistas, sin embargo, estos se han mantenido al margen de los reportes que los relacionarían como algo más que compañeros de trabajo. En medio de estas versiones, la estrella de Mariposa de barrio reveló el apodo con el que se refiere a William Levy.

William Levy y Samadhi Zendejas en las grabaciones de ‘Vuelve a mí’

Hace unas horas, la actriz de 28 años compartió un video en Instagram stories en el que aparece en pleno foro de grabación. En el video, se aprecia a su coprotagonista repartiendo un snack entre las personas que forman parte de la producción. “’Ojitos bonitos’ consintiendo a todo el quipo. Mientras yo esperaba entrar en escena”, escribió la artista.

“Oye tú... Mira con las manos en la masa te agarre (risas)”, se escucha decir a la actriz, al mismo tiempo que William reacciona a su voz y voltea a verla en actitud divertida. Con el caption de este video, Samadhi deja al descubierto una vez más el sobrenombre cariñoso con el que se refiere a su colega.

Esta no sería la priemra vez que Samadhi se refiere así a su colega, pues en un post publicado en sus redes sociales en junio pasado, la joven actriz lo llamó así por primera vez, además de revelar la admiración que siente por él y su trayectoria artística. “Ojitos bonitos, que placer compartir contigo esta aventura, no tienes idea cuanto TE ADMIRO #OjitosBonitos”, se lee en la reacción de Samadhi a esta publicación, compartida por Levy el pasado 14 de junio”.

En una entrevista con ¡HOLA! Américas, cuando recién se había dado a conocer que la actriz sería la pareja de Levy en la ficción, la joven artista habló de la admiración que sienete por el cubano, quien se ha consolidado como uno de los grandes galanes de la pantalla chica.

“El hecho de que él esté como pilar en este proyecto me da mucha seguridad. Ya que es alguien que la gente quiere mucho, es alguien que es un angelote”, indicó. “Desde que lo conocí fue una persona muy amable. Me siento en una zona como ‘ok, está él’, ¿sabes? Existe esta figura que todo mundo reconoce y que quiere muchísimo. Quieras o no es como, no sé, muy confortable el saber que alguien tan querido y con tanto ángel está liderando este proyecto junto conmigo”, agregó.

