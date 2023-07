Elizabeth Gutiérrez, directa y contundente sobre la infidelidad entre actores: ‘Tú sabes, no te hagas la tonta’

En medio de los rumores que apuntan a una nueva separación entre Elizabeth Gutiérrez y William Levy, la actriz y presentadora de TV compartió su opinión sobre las relaciones románticas que llegan a surgir entre actores a la hora de coincidir en el set, y rechazó por completo la infidelidad que la situación pueda implicar.

“Yo no estoy casada. Muchas se esconden de que: ‘Ay, no están casados. ¡Por favor!”, expresó muy directa en el show Ojos de Mujer (E!). Sobre el tema, continuó: “No estoy defendiendo ni a uno ni al otro. Estamos hablando del punto de vista de mujer y cómo yo manejaría eso. Yo siendo actriz... eso se da. El roce todos los días, el siempre vernos divinos y decirnos ‘Te amo’; te puedes dejar llevar”, explicó sobre cómo es que puede surgir una chispa entre dos compañeros de trabajo.

Sin embargo, apeló al sentido común y los valores de quienes se encuentran en esa situación. “¿Hasta dónde están tus valores como persona, de respetarte tú primero? Olvídate de la otra mujer, respétate tú primero. No quieres ser la otra”.

Enérgica y sin tapujos, Elizabeth llamó la atención con sus comentarios, en especial porque semanas atrás se relacionó sentimentalmente a William con Samadhi Zendejas, su compañera de la serie Vuelve a Mí. “Tú sabes. Una mujer tiene un sexto sentido tan bueno que si un hombre te dice: ‘No, no estoy con ella’... Tú sabes. No te hagas la tonta”, expresó, comentarios que el público señaló como su propia experiencia.

Los misteriosos mensajes que podrían indicar una separación con William Levy

Desde el mes pasado, Elizabeth Gutiérrez y William Levy han vuelto a estar en el foco por una posible diferencia en su relación. Mientras fluyen los rumores de romance entre el actor con Samadhi Zendejas, la madre de sus hijos publicaba mensajes llenos de misterio y superación.

“Mood de junio: No es que ya no me importe. Soy humano. Sin embargo, ya no estoy apegado al deseo de demostrar mi valía. No puedo convencerte de que merezco tu tiempo, respeto y amor. Si no soy suficiente como soy, está bien. Sigamos avanzando y hagamos espacio para aquellos con los que nos alineamos”, compartió. Días después, había dejado de seguir a William en las redes sociales, con lo que crecían las especulaciones de que entre ellos la situación era complicada.

Aunque ninguno de los dos ha hecho declaraciones al respecto, otra de las citas que publicó daban a entender lo que muchos sospechaban: “Las acciones hablan más que las palabras, la próxima vez que alguien intente convencerte de que le importas mira lo que hace, no lo que dice”.

Por ahora, tanto Elizabeth como William están enfocados en sus propios proyectos al mismo tiempo que gritan al mundo lo mucho que aman a sus hijos Christopher y Kailey, con quienes han compartido momentos de paz en medio de esta polémica.

