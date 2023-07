William Levy se declara enamorado con una canción, ¿a quién se la dedica?

William Levy reapareció en sus redes sociales dejándose ver como muy pocas veces: ¡cantando! El actor de origen cubano sorprendió a sus seguidores la tarde de este viernes mientras conducía su auto y, muy inspirado, interpretó el tema Amazed, de Lonestar, al mismo tiempo que se grabó con el celular para compartir esa emoción con sus fans.

Loading the player...

Sin embargo, lo que más llamó la atención es la letra de la canción, el sentimiento y la sonrisa con la que la interpreta, desatando la duda entre sus fans, pues no saben si está dedicada a la madre de sus hijos, Elizabeth Gutiérrez, o a alguien más. Otros no descartan que pueda tratarse de su compañera de set, Samadhi Zendejas, con quien se ha rumorado en las últimas semanas que mantiene un romance.

“Oh, siempre se siente como la primera vez / Quiero pasar toda la noche en tus brazos / No sé cómo haces lo que haces / Estoy tan enamorado de ti. Simplemente sigue mejorando / Quiero pasar el resto de mi vida / Contigo a mi lado / Por los siglos de los siglos. Cada pequeña cosa que haces / Cariño, quedo asombrado”, canta Levy señalando a la cámara como si estuviera enviando un mensaje a alguien muy especial en su vida de quien se ha enamorado como nunca.

La presunta crisis de pareja surge luego de que Elizabeth Gutiérrez compartiera algunos mensajes en su perfil de Instagram en los que daba a entender que le habían roto el corazón. “Mood de junio: No es que ya no me importe. Soy humano. Sin embargo, ya no estoy apegado al deseo de demostrar mi valía. No puedo convencerte de que merezco tu tiempo, respeto y amor. Si no soy suficiente como soy, está bien. Sigamos avanzando y hagamos espacio para aquellos con los que nos alineamos”, publicó.

Días después dejó de seguir en las redes sociales al padre de sus hijos. William, por su parte, también dejó ver sus sentimientos en una publicación junto a su hija, Kailey: “Tu apoyo y afecto inquebrantables se han convertido en mi luz guía”; expresó.

Y continuó: “Mientras que otros pueden no entenderme o apreciarme completamente, tu amor incondicional me recuerda lo que significa la verdadera conexión. Tu amor ha sido un recordatorio constante de mi valor y potencial, incluso cuando otros no lo ven”.

Elizabeth Gutiérrez y su mensaje directo ante la infidelidad

En medio de la polémica, Elizabeth Gutiérrez expresó lo que piensa sobre las relaciones románticas que surgen en los sets de grabación, en especial cuando uno de los involucrados tiene pareja.

“Yo no estoy casada. Muchas se esconden de que: ‘Ay, no están casados. ¡Por favor!”, expresó muy directa en el show Ojos de Mujer (E!). Sobre el tema, continuó: “No estoy defendiendo ni a uno ni al otro. Estamos hablando del punto de vista de mujer y cómo yo manejaría eso. Yo siendo actriz... eso se da. El roce todos los días, el siempre vernos divinos y decirnos ‘Te amo’; te puedes dejar llevar”, añadió.

“Tú sabes. Una mujer tiene un sexto sentido tan bueno que si un hombre te dice: ‘No, no estoy con ella’... Tú sabes. No te hagas la tonta”, dijo tajante.

Vídeo Relacionado: Bad Bunny, decidido a 'proteger' su vida privada Loading the player...