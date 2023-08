¿Una confesión? William Levy se pone romántico y canta: ‘Cerré mi puerta a tu querer...’

Hace casi dos semanas, William Levy sorprendió a todos al hacer un contundente anuncio sobre su vida sentimental: se encuentra soltero. Luego de que por un tiempo se especulara sobre su cercanía con su compañera Samadhi Zendejas, el actor dejó claro que no tiene relación de pareja ahora. De este modo, el cubano expuso además que ya no está con Elizabeth Gutiérrez, la madre de sus dos hijos y quien los últimos días también ha dado de qué hablar con sus declaraciones. Ahora, mientras los fans de galán intentan saber qué ocurre en su corazón, él les ha regalado una nueva y romántica interpretación musical, ¿con dedicatoria?

La relación de William y Elizabeth ha pasado por varios altibajos.

Cercano siempre a sus fieles seguidores, William suele compartir con ellos algunos momentos de su día a día, y este 4 de agosto no fue la excepción. De camino al trabajo, el actor publicó en sus historias de Instagram un video en el que se le veía de muy buen humor cantando mientras conducía su auto. El intérprete de 42 años actualmente está grabando en México la telenovela Vuelve A Mí, de la mano de Telemundo.

“Así son mis mañanas en camino al trabajo... Románticas”, escribió Levy, agregando un emoji de guiño. En el video se le veía muy guapo con una camisa azul, mirando atento al camino, mirando de vez en vez a la cámara. La canción que William escuchaba y cantaba de lo más apasionado era ni más ni menos que uno de los éxitos de Julio Iglesias: A Veces Tú, A Veces Yo.

“Yo sé que a veces tú, mujer, me hiciste daño sin querer. Pequeñas cosas que olvidé al ver tu amor amanecer...”, cantaba el galán de telenovelas, quien resultó ser un fiel fan del legendario cantante español. “Y tantas veces yo también igual que un niño me enfadé, cerré mi puerta a tu querer cuando moría por volver”, continuó William. “A veces tú, a veces yo, reñimos sin tener razón. Sin más por qué, sin más error que por orgullo de los dos...”, agregó.

¿Una dedicatoria detrás?

El apuesto cubano cantó buena parte de la canción y aunque seguramente no hubo más motivación que su gusto por este tema de Julio Iglesias, fue inevitable relacionar algunos aspectos de su vida personal con la letra que tan efusivamente estaba cantando.

William y Elizabeth siempre fueron reservados sobre su relación.

No es secreto para nadie que la relación amorosa que William mantuvo por casi 20 años con Elizabeth Gutiérrez ha sido alcanzada en más de una ocasión por rumores y polémica. Si bien ellos han sido reservados al hablar públicamente del tema, por sus publicaciones en redes sociales y otros medios se han conocido sus altibajos.

“Soy humano. Sin embargo, ya no estoy apegado al deseo de demostrar mi valía. No puedo convencerte de que merezco tu tiempo, respeto y amor. Si no soy suficiente como soy, está bien. Sigamos avanzando y hagamos espacio para aquellos con los que nos alineamos”, decía una publicación compartida por la actriz a mediados de julio, justo cuando sonaban fuertes los rumores de una posible infidelidad de Levy.

