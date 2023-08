Elizabeth Gutiérrez aclara polémica sobre sus comentarios sobre las infidelidades entre actores

Elizabeth Gutiérrez está decidida a seguir adelante y zanjar las controversias que no suman a su vida, por lo que buscó aclarar los comentarios que se hicieron virales hace unas semanas, en los que habló acerca de las relaciones extramaritales que se dan entre los actores en la grabación de las telenovelas. La actriz se encontró con Verónica Bastos de La Mesa Caliente y le reveló que sus palabras fueron sacadas de contexto, ya que el show Ojos de Mujer —en el que dio esas declaraciones— se grabó hace más de cuatro meses y que recién salió a la luz, coincidiendo con la polémica que relacionaba a William Levy con su coprotagonista, la actriz Samadhi Zendejas.

Elizabeth Gutiérrez y William Levy dieron fin a su relación este 2023

En el show, Bastos explicó que para Elizabeth no había nada más importante que aclarar el malentendido y aclarar que ella no estaba acusando o señalando al padre de sus hijos de tener un romance con otra mujer. “Mucha gente interpretó que justamente ella estaba hablando de Samadhi y William Levy, pero algo que Elizabeth me dejó claro es que esas declaraciones las dio hace más de cuatro meses en su programa que está grabado, pero que el programa tocó ahora, y salió al aie y que coincidió con las grabaciones de William y su telenovela”, indicó Bastos.

“Ella desmiente aboslutamente que esté hablando del padre de sus hijos y que tenga alguna relación”, indicó la periodista de espectáculos, quien agregó que la telenovela de Vuelve a mí no había ni comenzado sus grabaciones cuando ‘Eli’ habló de las infidelidades entre compañeros del set. “No tenían (las declraciones) nada que ver con la novela y mucho menos con la protagonista”, agregó Verónica. “(Elizabeth) no culpaba a la protagonista de la novela con William Levy de que esto estuviera pasando”.

Elizabeth Gutiérrez ha sido blanco de insultos a lo largo del tiempo

Víctima de insultos

Además de aclarar esta situación, Elizabeth también le confesó a Bastos que por mucho tiempo ha sido blanco de insultos y críticas por parte de terceros que nada saben de su situación con el padre de sus dos hijos.

“Por años ella ha sido víctima de comentarios muy fuertes donde también se le ha discriminado en muchas ocasiones y se le ha tratado mal”, añadió Verónica Bastos. Así que, de cierta forma, ‘Ely’ también pidió, a través de la periodista, que cesaran los ataques en contra de su persona. “Ella está tratando de ser lo más honesta posible, ella está buscando no dañar a nadie”, concluyó la presentadora del show.