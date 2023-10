Elizabeth Gutiérrez eleva la temperatura con su espectacular posado en bikini

Elizabeth Gutiérrez ha dejado más que claro que ella es la única dueña de su historia y que solo ella sabe lo que ocurre en ella. Recientemente la actriz puso un alto a los comentarios y críticas que terceras personas han hecho con base en sus publicaciones en redes sociales. Y dejó claro que nadie debería opinar sobre vidas ajenas y menos sin conocer las cosas a fondo. Ahora, tras el revuelo que causaron sus palabras, ha deleitado a sus seguidores con un espectacular posado en bikini que ha dejado a más de uno boquiabierto.

©@gutierrezelizabeth_



Elizabeth ha alzado la voz ante las críticas sobre su vida personal.

‘Ely’ tomó su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores una increíble postal desde la playa. La imagen, en blanco y negro, mostraba a la guapa actriz a la orilla del mar, recostada sobre la arena y mostrando su espléndida figura en un bikini negro con lunares blancos. Complementó su atuendo playero con unas gafas de sol.

©@gutierrezelizabeth_



La actriz provocó suspiros con su posado.

“INSEGURA”, fue lo único que escribió Elizabeth, en su publicación, además de agregar un emoji de una mano haciendo la señal de la victoria. La también presentadora de televisión no reveló dónde y cuándo exactamente fue tomada esta fotografía, y tampoco agregó detalles sobre el críptico mensaje con el que la que acompañó. Sin embargo, en febrero de 2021, la actriz de raíces mexicanas ya había compartido una foto con un look y escenario similar, y también en blanco y negro.

Tan pronto hizo su reciente post, sus fieles seguidores se volcaron en halagos y mensajes de cariño, elogiando su belleza y su espectacular físico. Otros más comentaron sobre su breve mensaje, señalando que en su posado lo que menos transmite es inseguridad, sino todo lo contrario, confianza en sí misma. Algunos fueron más allá, y barajearon teorías sobre la posibilidad de que esta publicación fuera dedicada a alguien más y tuviera una indirecta escondida.

Su firme postura sobre las redes sociales

Si bien muchos comentaron y expusieron todo tipo de teorías sobre su reciente post en Instagram, solo Elizabeth sabe lo que quiso comunicar con su foto. Hace unos días la actriz compartió un mensaje en el que dejó clara su postura sobre lo que pasa actualmente en las redes sociales. “Las redes sociales nos dan una percepción de acceso a la vida de las personas sin relación con ellas, por lo que creemos que conocemos a las personas en función de lo que eligen compartir. Es una vista deformada. Hay un millón de capas en una persona que nunca serán reveladas por las publicaciones que realiza”, dice un mensaje que retomó del perfil de Simon Gilham. “¡¡Siempre hay más de lo que parece!!”, reafirmó ella.

“Solo quería agradecerles por todo el cariño que me dan a mí y a mis hijos”, dijo. “Demasiadas cosas se dicen en las redes sociales y quiero enfocarme en lo bueno que ustedes me dan, en el cariño que me dan sin conocerme y bueno, solo les quería dejar saber que los leo, que se los agradezco de todo corazón y que nada, hay que ser agradecido en la vida”, expresó después en un video.

