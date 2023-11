William Levy y Samadhi Zendejas suben la temperatura con su apasionada escena en ‘Vuelve a Mí’

William Levy y Samadhi Zendejas encendieron la pantalla chica con su apasionada interpretación este jueves por la noche. Nuria y Santiago, sus personajes, sucumbieron al deseo en una de las escenas más esperadas de Vuelve a Mí (Telemundo), levantando suspiros entre los televidentes que no podían despegar la mirada del televisor.

“Quiero que esto sea especial”, dice Nuria a Santi. Él, cuidándola en todo momento, le asegura “es especial” antes de darle un beso. Fue entonces cuando ambos se entregaron en cuerpo y alma, causando los suspiros del público.

La reacción de la gente no se hizo esperar en las redes sociales, en donde confirmaron que eso era justo lo que esperaban en la trama. “Una escena hermosa, candente en su justa medida, dejando un sabor de querer más” y “En llamas... momento super especial entre los dos ❤️”, fueron algunos de los comentarios de la gente. Otros más aplaudieron la interpretación de Levy: “Ufff ni los bomberos apagan el 🔥 🔥🔥🔥... Mi @willevy actorazo como siempre ❤️”.

Una linda amistad detrás de cámaras

La química entre William Levy y Samadhi Zendejas no pasó desapercibida durante el rodaje de Vuelve a Mí. Desde que sus personajes compartieron la cámara, entre ellos nació una linda amistad que los acercó bastante, tal como lo compartieron en una entrevista con HOLA! Américas en la que hablaron de una intensa escena en la que él le salva la vida cuando, en determinado momento, está decidida a acabar con su existencia lanzándose desde un puente.

“Yo tenía mucho miedo, a mí me dan mucho miedo las alturas, pero no se lo dije a nadie porque tengo que ser profesional”, reveló Samadhi, un detalle que William no conocía de ella, pero como todo un buen amigo, la ayudó con su interpretación. “Le digo: ‘Te veo nerviosa, ¿estás bien?’. No podía ni hablar. ‘Yo te estoy aguantando, tranquila’”, comentó Levy.

Samadhi aseguró que los días de grabación fueron muy amenos gracias a lo bien que se llevan: “Es un gran compañero, siempre fue muy solidario conmigo, teníamos muchos problemas en el set porque no nos aguantábamos la risa todo el tiempo”.

