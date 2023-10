William Levy nos cuenta cómo floreció el amor en medio de la adversidad en ‘Vuelve A Mí’

¿Cómo crees que haya sido posible que floreciera el amor entre Santiago y Nuria florezca en medio de un panorama tan adverso?

Esa era una parte donde a mí me daba un poco de preocupación, porque no iba a funcionar, porque no iba a pasar como normalmente pasa. Que todo en un principio es lindo y color rosa, y todo es bonito, y salen y se enamoran. Aquí fue todo lo contrario. Se conocieron y salen con sed de justicia y ella buscando un hijo que se lo acaban de secuestrar. Entonces no hay espacio para enamorarse de cierta forma de ‘vamos a cenar’, porque no hay.

Lo lindo de esto y que es lo que debe ser una pareja: ‘Yo estoy aquí para ti, no solamente porque me gustas físicamente, porque me atraes, porque te quiero, sino porque también quiero estar para ti, para lo que tú necesites y no para lo que yo necesite nada más’. Se comprende de una forma muy increíble y muy diferente a la que estamos acostumbrados a ver en las novelas o en las series cuando estamos hablando de una persona que se enamora, aquí todo empezó color negro, cada uno tenía una tragedia pasando en su vida y no había espacio para enamorarse de esa forma linda, todo surge poco a poco y se convierten cada uno en el ángel de sus vidas.