En una charla con Samadhi Zendejas, William Levy confiesa: ‘Tenemos un problema muy serio’

Hace algunas semanas, William Levy fue alcanzado por rumores relacionados a su vida personal y profesional, pues fue vinculado sentimentalmente con Samadhi Zendejas, su compañera en la serie Vuelve A Mí (Telemundo). Sin embargo, el actor ha dejado claro que si hay algo que lo une con la actriz mexicana es el compañerismo en el set de grabación. De hecho, hace poco se supo que el galán cubano sigue con Elizabeth Gutiérrez, madre de sus hijos, y con ella celebró su cumpleaños por anticipado. Pero eso no impide que William tenga una relación amistosa con la joven intérprete, tal como ella lo ha dejado ver en un reciente video.

©@samadhiza



William y Samadhi están por estrenar la serie ‘Vuelva A Mí’.

A unos días del estreno de su serie con Telemundo, Samadhi compartió un video en su cuenta de TikTok desde el lugar donde se realizan las grabaciones de Vuelve A Mí en Miami. “Acompáñenme a conocer a mi familia en el set”, escribió en su publicación. Hizo un breve recorrido por los pasillos del foro, para detenerse a saludar a diferentes integrantes de la producción, con quienes dejó ver una gran complicidad.

Finalmente, Samadhi llegó a donde se encontraba William, quien encarna a Santiago, el personaje principal de la serie junto con Nuria, interpretada por ella. “Les voy a platicar el problema que tenemos en escena, normalmente, William y yo”, comentó la actriz de 28 años, con micrófono en mano, para luego aproximarse al actor y cuestionarlo al respecto.

©@samadhiza



William y Samadhi tienen una buena química como compañeros.

“¿Cuál es el problema que tenemos más al grabar las escenas?”, preguntó ella. “¿Tú y yo?”, cuestionó Levy, a lo que ella respondió afirmativamente. “Que siempre nos reímos”, admitió. “No sé por qué, nos volteamos a ver y (nos reímos)”, explicó la actriz. “Es que hay un problema muy serio, pero de verdad muy serio”, intervino William. “Porque siempre nos estamos riendo”, dijo.

Después, el galán de telenovelas reconoció que esta situación no es en sí misma de gravedad, simplemente los pone en aprietos a la hora de grabar sus escenas. “Que no es un problema tan serio porque son risas, no es tan serio el problema”, comentó el actor. “Somos muy simples”, admitió Samadhi y el cubano estuvo de acuerdo.

La mexicana explicó los trucos de los que han echado mano para no interrumpir las grabaciones con sus risas. “Nos volteamos a ver y ya cuando nos tenemos que ver de frente le digo: ‘Tú veme al cachete’, entonces ya no nos vemos “, explicó, e incluso mostró algunos fragmentos de escenas en los que se les ve atacados de risa. “¿Hoy cuántas veces nos hemos reído?”, le preguntó la actriz a su colega. “Ya perdí la cuenta”, respondió él. “Todo el día”; dijo ella.

El cariñoso apodo que Samadhi le puso a William

En medio de las grabaciones de su serie, Samadhi reveló el simpático apodo que le puso a William con quien desde un inicio mostró una gran química. Lo hizo por medio de un video en el que mostró al actor repartiendo un snack entre el staff de producción. “‘Ojitos bonitos’ consintiendo a todo el equipo. Mientras yo esperaba entrar en escena”, escribió la actriz.

Tiempo atrás ya se había referido de esta manera de su coprotagonista. “’Ojitos bonitos’, qué placer compartir contigo esta aventura, no tienes idea cuanto TE ADMIRO #OjitosBonitos”, escribía en junio la joven mexicana.

