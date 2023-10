EXCLUSIVA: William Levy y Samadhi Zendejas en su escena más intensa

El pasado 9 de octubre se estrenó por fin Vuelve A Mí, la nueva serie de Telemundo protagonizada por William Levy y Samadhi Zendejas. Tal como los actores nos compartieron en su momento, esta producción fue muy significativa para ellos tanto por el tema sensible del que parte la trama, como por la forma tan única en la que florece una historia de amor que protagonizan. Ahora, ¡HOLA! Américas comparte en exclusiva la escena más intensa, dramática y desgarradora que los intérpretes realizaron junto con la reacción de ellos al verla.

Samadhi hizo una escena muy difícil en su papel de Nuria.

En Vuelve A Mí, Nuria (Samadhi) sufre el secuestro de su hijo Andrés, un golpe muy duro para cualquier madre. Por suerte para ella, conoce a Santiago (William), quien se vuelve una luz en la en su vida, pues la ayuda a buscarlo. Sin embargo, en en una escena la protagonista cree que ya todo está perdido, por lo que no ve más razón para seguir existiendo y toma la drástica decisión de terminar con su vida.

Devastada, Nuria se para en la orilla de un puente, dispuesta a saltar mientras los autos circulan metros abajo. Pero Santiago, a quien solo había visto una vez, llega en el momento exacto, la tranquiliza y la pone a salvo, evitando un desenlace trágico. El momento es sumamente dramático, pues el personaje interpretado por Samadhi está destrozado por la idea de haber perdido a su hijo, y aunque William la salvó del suicidio, su dolor parece insuperable.

Santiago le salvó la vida a Nuria.

Su reacción sobre esta escena

Tras ver esta cruda escena, los actores compartieron su experiencia al grabarla. “Creo que ha sido de mis escenas mejor logradas contigo, porque era una escena súper difícil”, comentó la actriz. “Yo tenía mucho miedo, a mí me dan mucho miedo las alturas, pero no se lo dije a nadie porque tengo que ser profesional”, confesó Samadhi, explicando tenía puesto un arnés de seguridad.

La escena fue desgarradora.

William contó que él no conocía el miedo de su compañera, por lo que en plena grabación hizo algunas sugerencias para que la escena fuera más realista. Pero en un momento fue evidente lo que sentía la actriz. “Le digo: ‘Te veo nerviosa, ¿estás bien?’. No podía ni hablar. ‘Yo te estoy aguantando, tranquila’”, contó el galán de origen cubano. Al recordar este desafiante momento en el set, Levy no perdió la oportunidad de sacar a relucir su sentido del humor: “Si te caías no pasabas del piso, no pasaba nada”, dijo entre risas. “¡Te quedas sin protagonista!”, le respondió Samadhi.

Los actores mostraron la gran complicidad y confianza que los acompañó durante las grabaciones. Los dos han contado que, en medio de las intensas jornadas de rodaje, el sentido del humor que ambos comparten les hizo más ameno el trabajo. “Es un gran compañero, siempre fue muy solidario conmigo, teníamos muchos problemas en el set porque no nos aguantábamos la risa todo el tiempo”, nos contaba Samadhi, quien además confesó su admiración por la rapidez con la que William se memorizaba sus escenas.

