Samadhi Zendejas nos habla de los retos de grabar ‘Vuelve A Mí’ y revela un talento poco conocido de William Levy

¿Cuál fue el mayor reto de hacer este personaje y esta serie?

El mayor reto fue contar una historia a través de un drama, a través de una tragedia de la cual no se le desea absolutamente a nadie y el ponerme en un papel que hoy en día no soy, mamá, de donde nace toda esa complejidad al actuar cuando aún no soy madre. Entonces, construir un personaje no conociendo lo que es ser una mamá fue muy complejo.

Y yo creo que el hecho de construir un personaje tan complejo como fue Nuria siempre es un reto como actriz y creo que todas mis colegas actrices se ponen siempre retos, a lo mejor que no son vivenciales. En la serie pasada hacía una narcoserie y nunca me he puesto en esa maldad que llevaba mi personaje. Creo que es eso que tienes como magia en tu carrera, de crear siempre cosas nuevas, personajes nuevos, experiencias nuevas, sentimientos nuevos y lo que lo importante es que la gente lo crea.