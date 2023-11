Acompañado de su familia, William Levy recibe prestigioso premio en España

En medio de sus idílicas vacaciones familiares en España, William Levy fue distinguido con el Premio de Honor concedido por el Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL). El actor de series como Vuelve a Mí se trasladó a la ciudad andaluza con Elizabeth Gutiérrez además de los dos hijos que comparten, Christopher Alexander y Kailey. Previo a la entrega del reconocimiento, la familia al completo paseó por las calles de la ciudad, además de que el actor plasmó sus manos en arcilla, en las puertas del Auditorio Maestro Padilla.

©GettyImages



William Levy fue premiado en España

A través de sus redes sociales, los integrantes de la familia compartieron algunos de los momentos más emotivos de este ajetreado fin de semana, en el que se dejaron ver más unidos que nunca, y por supuesto, orgullosos de William Levy y sus logros en España.

Tras la ceremonia en la que dejó sus manos plasmadas, llegó el momento de la premiación. En su discurso, recogido por el diario Diez Minutos, el actor de raíces cubanas habló de sus 20 años de carrera, además de asegurar que este premio lo recibía con “mucha humildad” recordando sus orígenes. “Pasar por los momentos que pasé en mi vida de niño; tener los sueños que tuve, que se me hacían imposibles de lograr… Luego la vida, poco a poco, me fue regalando oportunidades y fui logrando mis sueños y hacerlos realidad”.

©@willevy



“Más y más orgullosa de ti cada día”, escribió Kailey Levy un un post que retomó su padre

“Nunca me imaginé llegar a este lugar”, agregó el actor de exitosas series como Café con Aroma de Mujer. Levy agradeció también a las autoridades del Festival Internacional de Cine de Almería. “Estoy muy agradecido con ustedes por dejarme ser parte de esto, por invitarme acá a conocer Almería, que me lleva un recuerdo muy lindo”.

En ambas ceremonias, el actor estuvo acompañado por Elizabeth Gutiérrez además de sus dos hijos, Christopher Alexander y Kailey Levy. En sus respectivos perfiles en Instagram, los chicos compartieron fotos y videos del evento y expresaron lo orgullosos que estaban de su padre.

©@gutierrezelizabeth_



William Levy y Elizabeth Gutiérrez con sus hijos

Este viaje no solo ha sido con el fin de recibir un premio bien merecido, sino que también ha servido para que la familia pase tiempo de calidad y así reforzar sus lazos. A pesar de que ‘Ely’ ni William se han manifestado sobre los rumores de su reconciliación, parece que están en uno de los mejores momentos de su relación en lo que va del 2023, ya que se han mostrado muy cariñosos en sus posts en Instagram, además de que ‘Ely’ se refirió a él en una foto como “Love of my life, My man!! (El amor de mi vida. ¡Mi hombre!)”.