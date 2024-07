A meses de confirmar su ruptura con William Levy, Elizabeth Gutiérrez declara: ‘Es el hombre al que siempre voy a amar’

A cuatro meses de que Elizabeth Gutiérrez confirmara con HOLA! su ruptura con William Levy, la actriz y presentadora de televisión ha usado sus redes sociales para compartir un mensaje que ha dejado sorprendidos a sus seguidores, pues en este reitera su amor por el padre de sus hijos, además de salir en su defensa luego de los reportes que derivaron después de su separación, como ese en el que se abordaron los reportes policiales que se dieron en su hogar, cuando estaba pasando por momentos álgidos en su relación con el cubano. De acuerdo con la propia 'Ely', este mensaje responde a la necesidad de tener su "conciencia tranquila", asegurando que solo ella más que nadie sabe de primera mano que paso al interior del hogar que compartía con el actor, quien fue su pareja por 20 años.

© HOLA Elizabeth Gutiérrez

A través de tres posts en Instagram stories, la actriz, quien en los últimos meses se había dejado ver como invitada en Despierta América (Univision), empezó su mensaje haciendo una reflexión en torno a todo lo que ha sucedido tras ofrecer en exclusiva la entrevista en la que nos confesó que había puesto fin a su relación con Levy. "He pasado meses reflexionando de muchas cosas. Sé que he herido sin querer a las personas que más amo... mis hijos y al padre de mis hijos. Merecen que yo aclare ciertas cosas que en su momento se dijeron y se tergiversaron... sin intención de volver a lo mismo, necesito aclararlo para esta con mi conciencia tranquila", se lee en la primera parte.

© @gutierrezelizabeth_ Mensaje de Elizabeth Gutiérrez

'Es el hombre que siempre voy a amar'

"Nadie mejor que yo sé lo que he vivido, lo que he sentido, lo que he pasado y sí, a pesar de nuestros problemas es el hombre que siempre voy a amar y desear lo mejor. Y si mi gran defecto es amar al padre de mis hijos, pues prefiero que ese sentimiento sea de amor y no odio". En ese sentido, se defendió de aquellos que aseguran que 'Ely' estaba 'atrapada' en cuatro paredes sin poder crecer a nivel profesional. "No puede ser que las personas que no conocen la historia de adentro se atrevan a decir que yo 'estuve encarcelada'. Yo estaba en un lugar que yo elegí y donde el hombre que estuvo conmigo me cuidó, me protegió y me dio lo mejor de él... a veces más que a él mismo".

© @willevy William Levy y Elizabeth Gutiérrez con sus hijos

'Nunca me ha puesto una mano encima'

En otra publicación, dejó claros cuatro puntos, entre ellos la relación de Christopher Alexander con su padre, además de dejar en claro que el actor nunca ejerció violencia física en contra de ella. "Ambos decidimos tener un hogar y como en todos, vivimos momentos buenos y otros no tanto. Siempre tratando e resolver todo entre nosotros. Pero se nos olvidó que no éramos una familia normal y que problemas como cualquier otra tiene, se vuelve titular y hasta objeto de debate... para aquellos que afirman como si vivieran en mi casa, les aclaro: 1. Mi hijo no se quedó en casa para 'cuidar a su padre', se quedó porque es su casa, 2. Kailita ama a su papá... sabe que jamás le haría daño y la relación de ambos habla más que las palabras, 3. William nunca me ha puesto una mano encima ni ha ejercido jamás violencia física en contra mía o nuestra familia".

'Seguimos aprendiendo, madurando y pagando las consecuencias de la fama'

En otro punto, aclaró que el actor, quien actualmente filma una película en España, es un hombre "deportista" y saludable. "William es un hombre sano en todos los aspectos de su vida Es un hombre deportista y ese ha sido siempre su estilo de vida junto con su entrega al trabajo. Es un hombre trabajador que lucha por salir adelante y darle lo mejor a su familia... nuestra vida de pareja es el resultado de dos jóvenes que crecieron en su amor en medio de una carrera que no supimos separar del nombre que crecía con nosotros a nivel profesional y mediático y hoy seguimos aprendiendo, madurando y pagando las consecuencias de la fama a nuestro pesar con algo que debería estar separado para nuestra paz y estabilidad".

Ya para concluir su mensaje, el cual tiene a propios y extraños preguntándose sobre la situación de ambos, aseguró que William era un hombre por el que sus hijos sentían una profunda admiración y que juntos habían educado a dos chicos ejemplares.

© @gutierrezelizabeth_ Mensaje de Elizabeth Gutiérrez

"Para finalizar, quiero dejar claro que William siempre ha sido un padre presente con mis hijos y la familia, es un ejemplo para mis hijos por su disciplina personal y para todos los que realmente lo conocemos. Siempre voy a estar agradecida de haberlo escogido como el padre de mis hijos porque juntos hemos podido educar a los mejores hijos del mundo. Siempre seremos una familia y como tal siempre lo voy a defender".