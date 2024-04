Elizabeth Gutiérrez nos confirma su ruptura con William Levy en una sincera entrevista: ‘No estamos juntos’

¿Te sientes liberada de una u otra manera?

Siempre he tratado de ser transparente con todo el mundo. Siempre he tratado de ser... Y bueno, tú me conoces por varios años ya y creo que no he cambiado. Sigo siendo la misma mujer y cuando no tengo nada que decir o no quiero hablar de cierto tema, mejor no digo nada. Me cuesta muchísimo sentarme aquí. Y no es por... y tú sabes lo privada que soy también. Soy muy privada en estas cosas, pero antes de que alguien más decida por mí y cuente algo sobre mi vida, prefiero ser yo a sentarme y que lo escuchen de mi boca, lo que yo siento, lo que yo... Perdón [rompe a llorar].

Para mí no es: ‘Ay, voy a salir a contar mi historia, que es una liberación, que todas las mujeres, que girl power’... Para nada, esto es tan importante y tan delicado para mí que no lo estoy viendo así, simplemente estoy siendo lo que siempre fui, transparente y punto. No es una forma de liberarme y soltarme las cadenas y... ¡Ah! Soy otra Ely, soy nueva... No, no, no, porque esto significa mucho más para mí que ser esa imagen. Si puedo inspirar a otras mujeres, pues me siento honrada. Si algo puedo ayudar, qué bueno que pueda ayudar, pero siempre desde el punto de la sinceridad, que siempre he tratado de ser así.