Tras la declaración de Elizabeth Gutiérrez, ¿cómo ha reaccionado William Levy?

Meses después de que abriera su corazón para revelar su ruptura, Elizabeth Gutiérrez compartió un profundo y extenso mensaje en sus redes sociales en el que reafirmó su amor hacia William Levy y lo defendió de los duros reportes que surgieron tras conocerse su separación. Tras este inesperado comunicado, el actor ha estado activo en su cuenta de Instagram, ¿cuál ha sido su reacción?

© HOLA Elizabeth Gutiérrez sorprendió con la declaración en la que defendió a William Levy.

Unas horas después de que Elizabeth publicara su mensaje, William tomó sus historias de para romper su silencio, aunque no fue la respuesta que muchos hubieran esperado. El galán de telenovelas retomó un par de fotos compartidas originalmente por Anton Lofer, uno de sus compañeros en su nuevo proyecto profesional, Bajo Un Volcán. “Qué equipo”, escribió Levy.

En las fotos se ve a William junto a Anton y otros compañeros durante las grabaciones de su película, las cuales se llevan a cabo en España. “¡Encuentra las siete diferencias!”, escribió bromista Lofer en su publicación, haciendo un comparativo con el intérprete de origen cubano. “¡Últimos días del rodaje #bajounvolcan, no quiero que acabe! ¡Amo demasiado a este pedazo de equipo!”, agregó en su mensaje.

© Instagram @antonlofer El actor Anton Lofer publicó esta foto junto a William Levy, en medio de las grabaciones de 'Bajo Un Volcán'.

Además de retomarlo en sus historias, Levy también comentó la publicación de su compañero, dejando ver la confianza y complicidad que los une. “Qué cab**n eres”, escribió divertido, agregando emojis de caritas riendo. En días anteriores, el actor ha mostrado lo bien que la está pasando en su nuevo proyecto, y ha publicado fotos junto a sus colegas, entre ellos Adriana Torrebejano, Maggie Civantos y Martín Cuervo.

© Instagram @antonlofer William Levy ha dejado ver la complicidad que lo une a sus compañeros.

Si bien todo parece indicar que William ha estado pendiente de las redes sociales, al parecer ha preferido mantenerse al margen del revuelo que provocó la declaración de la madre de sus hijos.

Sin embargo, en mayo pasado, cuando la polémica estaba en un momento más álgido tras conocerse los detalles de las tensiones que hubo con Elizabeth, William compartió un enérgico mensaje en el que mostró su sentir. “He alimentado bocas que han hablado mi***a sobre mí. He levantado a personas que han tratado de derribarme. Sí, la vida puede ser un poco loca, pero no me dejaré llevar por el odio hacia otros. Después de todas esas payasadas, todavía estoy aquí siendo yo”, expresaba.

© Instagram @willevy Hace unos meses, William compartió un enérgico mensaje en el que dijo que no se dejaría llevar por el odio de otros.

¿Qué dijo Elizabeth?

“He pasado meses reflexionando de muchas cosas. Sé que he herido sin querer a las personas que más amo... mis hijos y al padre de mis hijos. Merecen que yo aclare ciertas cosas que en su momento se dijeron y se tergiversaron... sin intención de volver a lo mismo, necesito aclararlo para esta con mi conciencia tranquila”, escribió Elizabeth el pasado 25 de julio en sus historias de Instagram.

En su mensaje, la actriz de ascendencia mexicana destacó que “a pesar de nuestros problemas (William) es el hombre que siempre voy a amar y desear lo mejor. Y si mi gran defecto es amar al padre de mis hijos, pues prefiero que ese sentimiento sea de amor y no odio”. Además, se negó las versiones de que estuvo 'atrapada', lo que evitó que creciera a nivel profesional. "No puede ser que las personas que no conocen la historia de adentro se atrevan a decir que yo 'estuve encarcelada'. Yo estaba en un lugar que yo elegí y donde el hombre que estuvo conmigo me cuidó, me protegió y me dio lo mejor de él... a veces más que a él mismo”.