A un mes del anuncio de su ruptura, Elizabeth Gutiérrez regresa a la televisión: ‘Estoy en paz’

A un mes de haber confirmado, en entrevista exclusiva con HOLA! AMÉRICAS, su ruptura con William Levy, luego de más de 20 años de relación, Elizabeth Gutiérrez regresó a la televisión. Más guapa que nunca, la actriz acudió como conductora invitada al programa Despierta América donde abrió su corazón durante una sección que realizaron con el conferencista Daniel Habif, con quien hablaron de cómo sanar las heridas y volver a ser feliz. Sincera, Elizabeth se mostró curiosa sobre el tema y le preguntó al escritor de dónde se sacan fuerzas cuando la vida te pone frente a un gran reto: “Todos hemos pasado esos momentos que no tenemos ni fuerza para salir de la cama”, confesó la actriz.

La calma tras la tormenta

Elizabeth admitió que los últimos meses ha tenido días muy retadores: “Cuando dices: ‘Hoy no quiero ver a nadie, no quiero hablar con nadie, quiero desaparecerme’, ¿cómo encuentras esas fuerzas?”, le preguntó al experto. En respuesta a Elizabeth, Habif explicó: “No tenemos que estar felices todos los días, la felicidad luego parece una imposición y eso no es posible, yo creo que uno debe buscar estados más profundos, como la paz y el gozo, porque se puede tener paz en la tormenta, porque cuando sabes que Dios es quien va manejando ese barco, uno puede cerrar los ojos y estar tranquilo”.

La actriz reveló qué le ha ayudado a sentir paz en este proceso: “Saber que todos tenemos cierta culpa, no echarle la culpa a los demás”, dijo. Añadió que, personalmente, ha sentido una evolución importante: “Hay un crecimiento”. Por otra parte, admitió que también existen personas que no están dispuestas a moverse de lugar: “Hay quienes no cambian”, sobre este comentario, Daniel le dijo: “Sino cambian hay que irse de ahí y no buscar restauración en las manos de quien te rompió”.

La paz en medio de la separación

Habif le recomendó a Elizabeth que, ante la incertidumbre del presente, lo mejor es confiar en Dios: “Él sí sabe”, añadió la actriz afirmando con la cabeza el consejo. Según compartió, Daniel ha sido de gran apoyo para ella en este proceso de separación: “Qué privilegio tenerte aquí, fue un privilegio para mí encontrarme contigo, así que muchas gracias”. Por su parte, su compañera conductora, Karla Martínez, le mostró su solidaridad: “Sabes que esta es tu casa Eli, te vemos bien, nos alegra mucho verte bien”. Por último, Elizabeth aseguró: “Estoy en paz. Gracias por ese respeto que nos han dado a todos”.

La compañía de sus hijos, su mejor regalo

Como el resto de las mamás en Estados Unidos, este fin de semana, Elizabeth celebró este día en compañía de sus dos hijos, Christopher y Kailey con quienes posó en una imagen que compartió en Instagram: “¿Qué más necesito si los tengo a ustedes? Todo mi corazón, mi felicidad, ¡mi mundo!”, escribió junto a la entrañable instantánea de los tres disfrutando de esta especial fecha juntos. A pesar de la separación, Elizabeth y William se mantienen cercanos a sus hijos y ambos han compartido tiempo de calidad con ellos, así lo dejó ver el actor quien este fin de semana volvió a tener una práctica de manejo con su hija.