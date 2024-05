William Levy protagoniza un divertido momento en redes sociales al lado de su hija Kailey

Dicen que después de la tormenta llega la calma, y eso es lo que parece estar pasando en la vida de William Levy, quien se ha dejado ver sonriente y de muy buen ánimo en sus redes sociales, al lado de su hija Kailey, luego de que hace unas semanas su vida personal acaparó titulares luego de que la madre de sus hijos, Elizabeth Gutiérrez, confirmara su separación del actor, en una sincera charla concedida a HOLA! Así lo ha dejado en claro el intérprete, quien protagonizó un instante de lo más divertido al lado de su pequeña, a quien desde hace algunos meses le ha dado algunas lecciones de manejo, las cuales retomaron este fin de semana.

©@willevy



William y Kailey simpre han sido muy cercanos

A través de su perfil de Instagram, el guapo cubano compartió un video en el que se le puede ver sentado en el asiento del copiloto y junto a él, su hija Kailey, quien iba al volante. “Y seguimos con las lecciones de manejo. Te amo, princesa”, expresó el intérprete al pie del clip en el que lo hemos podido ver muy sonriente y bromeando con su hija, quien le pedía que parara con las risas para no perder la concentración.

Cabe destacar, que un día antes, el actor también se dejó ver muy sonriente y feliz mientras asistía a uno de los partidos de beisbol de su hijo Christopher. En aquella ocasión, el artista compartió algunos videos del ambiente que se vivía desde las gradas, instantes que compartió al lado de algunos de sus amigos, quienes al igual que él, fueron a mostrarle su apoyo al joven deportista, dejando en claro así que la familia siempre será su prioridad.

A pesar de las circunstancias, Elizabeth Gutiérrez y William Levy tienen muy en claro que el bienestar de sus dos hijos siempre estará por delante de cualquier situación, por lo que sin importar sus diferencias o desencuentros, siempre se han hecho presentes en los instantes más especiales de las vidas de Christopher y Kailey. De hecho, el campo de beisbol se ha convertido en el punto de encuentro de ambos famosos, quienes suelen acudir a demostrarle su apoyo a su retoño.

Los mensajes de William que no han pasado desapercibidos

Cabe destacar, que aunque William ha sido muy cauteloso a la hora de referirse a su separación, no han dejado de llamar la atención los mensajes que ha compartido en sus redes sociales tras la revelación que Elizabeth hizo a HOLA! en exclusiva. “Cuando estás bajo la voluntad de Dios, no puedes ser bloqueado, obstaculizado, destruido o detenido; cada intento solo funcionará a tu favor”, escribió el actor en un mensaje que compartió en sus historias de Instagram, donde además recomendó a sus seguidores leer la biblia. En ese mismo sentido, el acto retomó una publicación hecha en uno de los perfiles de fans dedicados a él, en el que se puede observar una foto del guapo cubano y una cita en la que se puede leer: “A mí solo me importan dos bocas: las de mis hijos que me dicen, ‘Tranquilo papá’”.