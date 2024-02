Emily Ratajkowski se une a la ‘cowgirl era’ de Beyoncé con botas vaqueras

Todo indica que la modelo Emily Ratajkowski se acaba de unir a la creciente tendencia vaquera, la cual gracias a Beyoncé y su nueva cowgirl era, está de regreso en el mapa.

La estética vaquera parece estar de regreso este año gracias a celebridades como Beyoncé, quien a partir de sus diversas apariciones públicas con esta nueva estética, y tras el anuncio de su nuevo álbum con música country titulado ‘Act II’ que estrenará en Marzo, la nativa de Texas ha lucido tres atuendos vaqueros con sombrero, primero durante los Grammys en un conjunto de Louis Vuitton, seguido por el Super Bowl y el más reciente, en el show de Luar durante la Semana de la Moda en Nueva York.

De acuerdo a estadísticas en Google, la búsqueda de la palabra “cowboy hat” se multiplicó un 212% tras el comercial del Super Bowl en el que Beyoncé aparece vestida de vaquera. Por lo que no nos sorprende que esta nueva tendencia empiece a manifestarse cada vez más entre entusiastas de la moda.

Y es que no sólo Beyoncé es responsable, ya que Miley Cyrus trajo de regreso el icónico peinado voluminoso de divas del country como Dolly Parton para su presentación en los Premios Grammy, además de que lució 5 cambios de look bajo esta tendencia. Mientras que Kim Kardashian deleitó a sus seguidores en Instagram con un carrusel muy western durante unas vacaciones en Aspen.

El look de Emily Ratajkowski con botas vaqueras en Nueva York

La modelo, autora y mamá, quien casi diario nos regala sus mejores estilismos por las calles de Nueva York, cambió su representativo look de tenis por unas botas vaqueras con estampado de víbora en blanco con negro, las cuales estilizó con un pantalón de vestir acampanado, un suéter de tortuga negro, un abrigo de piel con peluche de color ladrillo y para darle ese toque chic y cool que la caracteriza, unos lentes redondos de vidrio rosado.

La estilosa modelo, quien acaba de llegar a París para la Semana de la Moda, no es la primera vez que se deja ver en botas vaqueras, ya que en enero la vimos con un conjunto de top y falda midi en color negro que combinó con una chamarra de piel oversized estilo vintage y unas botas vaqueras color camello. Su melena suelta y unos oscuros lentes de sol confirmaron su status de ‘cool girl’.

Y aunque sabemos que las botas vaqueras no son una pieza nueva en la moda, ya que los últimos años las hemos visto pasar de festivales de música a looks más modernos y sofisticados entre celebridades e influencers de moda, todo indica que esta cowboy era sólo comienza. Por lo que no podemos esperar a ver qué otras celebridades se unen a la tendencia esta primavera para inspirar nuestros guardarropas, mientras escuchamos a todo volumen “Texas Hold ‘Em” de Beyoncé.

