Miley Cyrus se lleva la noche de los Grammy con sus 3 impactantes cambios de ‘look’

La industria de la música estuvo de fiesta este domingo 4 de febrero en una épica celebración número 66 de los Premios Grammy 2024 con sede en la arena Crypto.com en Los Ángeles con el comediante Trevor Noah como conductor del evento.

La alfombra roja se convirtió en un espectácular desfile para los amantes de la moda con celebridades como Peso Pluma, Maluma, Taylor Swift, Dua Lipa y Olivia Rodrigo en icónicas piezas de alta costura o costume made. Pero quien sin duda robó el aliento esta noche por su arriesgada elección fue la cantante Miley Cyrus.

El look de Miley Cyrus en la alfombra roja de los Premios Grammy 2024

La cantante y ex estrella de Disney Channel llegó a la alfombra roja en un vestido metálico de Maison Margiela hecho con seguros de ropa que se unían entre sí para formar una “malla” dorada que dejaba ver su tonificado cuerpo. Su edgy look lo combinó con tacones de punta mostaza, un maquillaje natural en tonos nude y un nuevo look de cabello castaño -creación de su estilista de cabecera Bob Recine- con aires setenteros y mucho volúmen que nos recuerda al representativo peinado de la cantante de country Dolly Parton.

Siendo esta su primer aparición pública de lo que va del año, la cantante de “Flowers” se aseguró de robarse la noche con sus 6 nominaciones y su Grammy por Best Pop Solo Performance, el cual presentó y le entregó Mariah Carey. Para pasar al escenario, Cyrus cambió de look a un jumsuit negro iridiscente con cuello tipo halter y un pronunciado escote.

Pero su labor como la más icónica de la noche no termina ahí, ya que para su presentación en vivo de “Flowers” la cantante lució un tercer look:un mini vestido plateado con mucho brillo y movimiento en el cual bailó, cantó y se encargó de que toda la audiencia -incluída Oprah Winfrey- cantara con ella.

