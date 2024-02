Pat McGrath por fin reveló su técnica para el icónico ‘glass skin’ de Maison Margiela

El momento que toda la industria de la belleza estaba esperando por fin llegó: la legendaria maquillista, Pat McGrath, acaba de revelar su técnica para crear el glass skin look que lucieron las modelos en el desfile de Alta Costura de Maison Margiela por John Galliano.

Desde que las modelos salieron a la pasarela de Margiela, no sólo sus siluetas fueron el centro de atención, si no que el impresionante maquillaje que aparentaba una piel de muñeca de porcelana hizo suspirar a todos sus invitados, pero lo que revolucionó el internet fue cuando Pat McGrath compartió en su Instagram a las modelos desprendiéndose el maquillaje después del show, casi como si fuera de látex. Desde ese día, maquillistas de todo el mundo e influencers de belleza se volvieron virales poniendo a prueba sus habilidades para intentar recrearlo, muchos de ellos muy cerca de dar con la fórmula secreta.

El look de maquillaje de Pat McGrath para Margiela

El día de hoy más de 16 mil personas -incluida Hailey Bieber- se unieron a la masterclass que ofreció la maquillista en su cuenta de Instagram, donde reveló el proceso artesanal completo para el icónico look de las modelos que desfilaron en Maison Margiela, mostrando el tutorial de dos looks en tonos de piel distintos. Donde ella misma declaró que la intención del make up look no era que fuera “perfecto, si no poético”, una obra de arte que unió a una comunidad entera.

Para la base del maquillaje, el equipo de Pat -que para el desfile constó de alrededor de 30 personas en total con 15 de ellos maquillistas- se aplicó el tónico Divine Skin en Rose 001 que hidrata y prepara la piel para el maquillaje creando una base brillante, junto con la base de maquillaje Sublime Perfection Foundation, y muy poco polvo translucido alrededor de los ojos para sellar. Después cubrieron las cejas por completo para dibujar unas muy delgadas y simétricas que simularan las de una muñeca de porcelana. La sombra de ojos se aplicó con las yemas de los dedos sobre los párpados para crear un efecto “poético” y tridimensional, agregando poco a poco más capas de color hasta lograr un efecto de profundidad combinando tonos oscuros con otros más claros.

Para las mejillas se utilizó un blush en barra que se fue construyendo poco a poco para lograr el tono y luminosidad deseada, para sellar posteriormente con un poco de blush en polvo, aplicando la técnica deblush layering. Este trabajo fue tan personalizado, que Pat McGrath comentó que cada modelo tenía su propio look, dependiendo del atuendo, su tono de piel y la formación del desfile.

Para unos labios que tuvieran la profundidad de una muñeca de porcelana, el equipo de Pat utilizó un lápiz para ojos en tono café en el centro, que difuminó con un labial en barra, el cual aplicó en ligeros toques creando un efecto ombré más intenso al centro y difuminado hacia afuera.

Pat Mcgrath reveló la innovadora técnica para el efecto glass skin

Después del maquillaje, llegó el momento más esperado de la clase, donde Pat McGrath reveló el proceso de piel de espejo, para el cual primero colocó un poco de pegamento a base de agua utilizado para efectos especiales en puntos específicos de la cara donde podría moverse un poco, como comisuras de los labios, nariz y lagrimales. Después, con un aerógrafo -y apoyándose de una cuchara desechable para proteger los ojos- el equipo aplicó una base de Clear Gloss de Skin Illustrator, seguida de 7 a 8 capas de una mezcla única de distintas mascarillas peel-off de gel sellando con una secadora de cabello entre cada una. Para finalizar, se aplicó lip gloss para labios en tono durazno en los párpados y Clear Gloss en labios, así como una ligera capa de rímel para terminar. ¿La mejor parte? Pat McGrath reveló que muy pronto lanzará al mercado un producto que se encuentra en desarrollo para conseguir el acabado y la consistencia perfecta.

El proceso detrás del icónico glass skin de Pat McGrath

Sin duda una técnica que pasará a la historia de la belleza, la reconocida maquillista compartió que para conseguir el look, se tardaron 3 años desarrollando la técnica, así como semanas de prueba y capacitación a su equipo antes del desfile, donde la preparación contra reloj fue el mayor reto el día del show. Emocionada con la respuesta del mundo entero, Pat incluso compartió durante su masterclass que está dispuesta a contratar en su equipo a quienes le manden por mensaje directo en Instagram la recreación de su look, ya que afirmó que quedó maravillada e inspirada con tanto talento. ¡Amamos los finales felices!

